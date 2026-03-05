バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』( https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr )は、「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」(カメハウスと『ワールドコレクタブルフィギュア』7体セット／29,700円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月5日(木)12時より開始いたしました。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)


※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000246833/?rt=pr


ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-


■商品特長

ドラゴンボールの名舞台、亀仙人の「カメハウス」を精巧に立体化したフィギュアセットが登場。外観はもちろん、室内のレイアウトや小物に至るまで細部にこだわって再現しました。“それは手のひらサイズの宝物”でおなじみの『ワールドコレクタブルフィギュア』仕様の孫悟空をはじめとした様々なキャラクターフィギュアが付属。実際にカメハウスの中に配置して遊べるため、日常のひとコマから印象的なワンシーンまで自由に演出できます。ディスプレイとして映えるのはもちろん、プレイバリューも高いおすすめのアイテムです。



■「ワールドコレクタブルフィギュアシリーズ(WCF)」について

“それは手のひらサイズの宝物″キャラクターの世界観を一望する喜びをすべての収集家(コレクター)に贈るデフォルメフィギュアシリーズの決定版！2009年に展開を開始したBANPRESTOフィギュアブランドの長寿シリーズです。



■商品概要

・商品名　　：

ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-

( https://p-bandai.jp/item/item-1000246833/?rt=pr )

・価格　　　：29,700円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢　：15才以上

・商品サイズ：カメハウス…全高約22cm

　　　　　　　孫悟空A…約5cm

　　　　　　　クリリン…約4cm

　　　　　　　亀仙人A…約6cm

　　　　　　　孫悟空B…約5cm

　　　　　　　亀仙人B…約4cm

　　　　　　　悟空が連れて来たギャル…約7cm

　　　　　　　人魚…約4cm

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

　　　　　　　( https://p-bandai.jp/?rt=pr )限定

・販売予約　：2026年3月5日(木)12時開始予定

・商品お届け：2026年7月お届け予定

・発売元　　：株式会社BANDAI SPIRITS


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


※実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、ご注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセス時点で、販売が終了している可能性があります。

※本商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。



■『e-BANPRESTO』サイト情報

バンプレストブランドのプライズ景品造りで培った全てのノウハウを集結した、新しい規格の商品が並ぶショップサイトです。

バンプレストで人気のブランドやシリーズより、造形や装飾、彩色など全てにおいて、プライズ景品の枠を超えた、クオリティへの追及にこだわった、魅力的な商品展開をしています。


e-BANPRESTO


URL： https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr