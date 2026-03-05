DUNLOPグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、SRIXON（スリクソン）ブランドにおける新たなブランドメッセージ、『OBSESSED WITH IT（オブセッスド・ウィズ・イット）』を軸に、ブランドの拡張・アップデートに取組みます。ツアー実績に裏付けられた高い性能と精緻な品質を礎に、ツアープロだけでなく、上達をめざし、ゴルフに“夢中になる”幅広いゴルファーに向けて、製品やサービス、コミュニケーションをグローバルに展開していきます。

■“情熱で結ばれるゴルファー”へのメッセージ今回のリブランディングは、世界中のゴルファーと向き合う中で育まれてきた価値観を、改めて見つめ直すことから始まりました。競技レベルや背景は異なっても、プレーヤーからSRIXONに寄せられる期待の中には「誠実さ」「精緻さ」、そして、「進化を続ける姿勢」という価値が存在すると考えます。SRIXONはこれらの声を受け、ゴルフを「情熱を持って挑み続けるスポーツ」として捉え、“上達を追い求める情熱こそが、すべてのゴルファーを結びつける” （United by Obsession）という姿勢のもと、新しいビジュアルやコミュニケーション、製品開発を通じて、幅広い上達をめざすすべてのゴルファーに寄り添うブランドであることを表現していきます。こうした考え方を言語化したメッセージが『OBSESSED WITH IT』というタグラインです。『OBSESSED WITH IT』は、競技の結果だけにとどまらない、“まさにゴルフに夢中になっている様”を表します。勝敗やスコアに向き合う姿勢だけでなく、練習や試行錯誤、ささやかな発見や上達の手応え、仲間と分かち合う瞬間まで─ゴルフに心を奪われるすべてのプレーヤーが抱く“夢中になる瞬間”を表現しています。

■ビジュアルデザイン、表現のアップデートSRIXONは、世界のツアーで培った実績と信頼に裏打ちされた「精緻さ」と「高いパフォーマンス」を大切にしながら、ゴルファーの“自然な瞬間”を捉える表現へと進化していきます。決められたポーズだけでなく、実際の所作や表情、空気感が伝わる写真を基調に、“静かな自信”と“夢中になる瞬間”を捉えたビジュアルでSRIXONらしさを描いていきます。

■ブランドを支える3つのコアバリュー今回のリブランディングにあたり、SRIXONはブランドの中核となる価値をあらためて定義し、『Performance（パフォーマンス）』『Progress（進化）』『Fellowship（仲間意識）』の3つをブランドの柱として明確化しました。これらの3つの柱、そして『OBSESSED WITH IT』のメッセージとともに、世界中のゴルファーに対し、より統一されたブランド体験と、プレーヤーの成長を後押しする新たな価値を提供していきます。

■グローバルで一貫した新しいアイデンティティは、ブランドムービーでもご覧いただけます。

https://sports.dunlop.co.jp/golf/srixon/

リブランディングした、新しいSRIXONブランドの今後の取り組みにご注目ください。

当社グループは2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。