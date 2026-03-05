アースコンシャス株式会社（本社：東京都福生市）は、入浴剤として親しまれているエプソムソルト（硫酸マグネシウム）を保湿剤として配合したナチュラル歯みがき粉「エプソムソルト・ナチュラル歯みがき」（ブランド：ビオスパ／BIOSPA、品番：BBS-002、内容量：100g）を新発売しました。 本製品は「口内環境から美しく。海のめぐみのオーラルケア」をコンセプトに、こだわりのナチュラル処方で健やかで美しい口内環境をサポート。ナチュラル・オーガニック製品への関心が高い方に向けた、新しい選択肢をご提案します。 【8つのフリー成分】フッ素、アルコール、合成界面活性剤サルフェート（ラウレス硫酸Naなど）、パラベン、合成甘味剤、合成香料、合成着色料、動物性原料不使用。「8つのフリー」で、日々のオーラルケアをよりシンプルに、より心地よく続けられる設計にいたしました。 【厳選された植物エキス】植物由来のエキスとして、ミルエキス、チャ葉エキス、ドクダミエキス、トウキ根エキスを配合。【3つのオーガニック成分】オーガニックのセージ葉エキス、ローズマリー葉エキス、セイヨウサンザシ果実エキスを配合。【天然精油の爽やかな香り】ハッカ油・ティーツリー葉油などの天然精油による爽やかな香味で、毎日の歯みがき時間を心地よく演出します。 メントールも程よい加減で、強すぎないナチュラルな清涼感です。【効果効能】歯みがき粉として、ムシ歯を防ぐ、歯を白くする、歯垢を除去する、口中を浄化する、口臭を防ぐ、歯のやにを取る、歯石の沈着を防ぐといった基本機能を備え、毎日の口もとの清潔習慣をサポートします。 「※ブラッシングによる」■製品概要■・製品名：エプソムソルト・ナチュラル歯みがき・ブランド名：ビオスパ（BIOSPA）・メーカー品番：BBS-002・内容量：100g／日本製・価格：1,440円（税抜）／1,584円（税込） ・ご購入は楽天、Amazon、Yahoo!ショッピング、他各モールをご利用ください。

