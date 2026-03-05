『そう来ないでよ、クライシス』が2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月16日 (月)にシアター・アルファ東京（東京都 渋谷区 東 3-24-7）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式サイトhttps://maroon876138.studio.site/公式Xhttps://x.com/sanotomachida倉庫内で巻き起こる男たちの戦い！？十数年の時を経て、町田慎吾、秋山純、米花剛史が集結！脚本・演出に佐野瑞樹、パルクール・アクションにはHAYATEなど、豪華スタッフとタッグを組んで繰り広げられる、男8人のワンシチュエーションコメディ。

あらすじ

場所は錆びれた倉庫。龍神組の中瀬と堂上が裏取引をするためやって来る。相手は凶悪な白虎会。龍神組は万が一に備え伝説の殺し屋を雇っていた。しかし殺し屋は体調を崩しドタキャン。ピンチに陥いる二人だったが、そこへ一人のアクション俳優が現れる。そして堂上は閃く・・『こいつを騙して伝説の殺し屋を演じさせちゃおう！』中瀬は猛反対するが堂上に押し切られてしまう。偽の殺し屋を従えて危険な取引に挑む二人だったが当然上手くいくはずはなく事態はどんどん悪化していく・・はたして二人の運命は⁉

公演概要

『そう来ないでよ、クライシス』公演期間：2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月16日 (月)会場：シアター・アルファ東京（東京都 渋谷区 東 3-24-7）■出演者町田慎吾 秋山純 米花剛史 HAYATE 小野友広 長谷川哲耦 牧田雄一 / 佐野瑞樹■スタッフ脚本・演出：佐野瑞樹音楽：後藤泰観美術：石倉研史郎（TEN WORKS）舞台監督：藤村嘉忠（TEN WORKS）照明デザイナー：阿部将之（LICHT-ER）照明オペレーター：阿久津未歩（LICHT-ER）音響：chapa(S-CRaT)音響オペレーター：高岡凱（DISCOLOR Company）アクション・パルクール：HAYATE衣装協力：夏陽りんこ舞台映像：松林正登（株式会社カラーズ）宣伝美術：圓岡淳（Atelier caprice orchestra）宣伝写真・宣伝動画：宮坂浩見宣伝ヘアメイク：茂木美緒当日制作：手塚千夏企画・制作 佐野と町田と仲間たち■公演スケジュール2026年03月11日(水) 19:002026年03月12日(木) 19:002026年03月13日(金) 19:002026年03月14日(土) 14:002026年03月14日(土) 18:00 ★2026年03月15日(日) 12:002026年03月15日(日) 16:002026年03月16日(月) 14:00★……14日(土)18:00はイベントのみとなります。イベント「秋山純を愛でる会」軽く、歌ありダンスあり、パルクールあり、トークありの、一夜限りのスペシャルなイベントです。料金・出演者は他日程と同様です。■チケット料金全席指定：6,800円（税込）

