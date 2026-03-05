2026年3月1日(日)にロサンゼルスのシュライン・オーディトリアムで開催された「第32回アクター賞(旧：SAG賞)」に、女優のデミ・ムーアがハリー・ウィンストンのジュエリーを着用し登場しました。





Demi Moore (Photo by Monica Schipper/WireImage)





授賞式でプレゼンターとして登場したデミ・ムーアは、計約12.32カラットの「シークレット・イヤリング」をはじめ、胸元には計約73.54カラットの輝きに包まれた「シャンデリア・ダイヤモンド・ドロップネックレス」をまとい、ダイヤモンドが放つ壮麗な煌めきで圧倒的な存在感を放ちました。





・シークレット・イヤリング(約12.32ct)

・クロスオーバー・ダイヤモンド・リング(約1.72ct)

・エメラルドカット・アルティメイト・ブライダルリング(約7.61ct)

・シャンデリア・ダイヤモンド・ドロップネックレス(約73.54ct)









【ハリー・ウィンストンとは】

1932年に米国ニューヨークで創業したハリー・ウィンストンは、高級ジュエリーやハイエンドの腕時計製造の分野において先駆者的な存在です。創始者ハリー・ウィンストンは、ヨンカーやホープ・ダイヤモンドなど世界有数の宝石を収集することで「キング・オブ・ダイヤモンド」と称されました。また、1944年に初めてレッドカーペットでハリウッド女優にダイヤモンド・ジュエリーを貸し出したことから、「スターたちのジュエラー」という名声も手に入れます。現在はニューヨーク五番街に本店を置き、ビバリーヒルズ、ロンドン、パリ、東京、香港、上海をはじめとする世界中の主要都市で直営サロンを運営しています。









【読者お問い合わせ先】

ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション

TEL：0120-346-376

http://www.harrywinston.com