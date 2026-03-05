株式会社IDEAR(本社：東京都渋谷区、代表取締役：天野 凱斗)は、10代がプロデュースし、10代が出演する新たなエンターテイメントフェス「ZERO FES 2026(ゼロフェス)」の第二弾情報を発表いたします。





2026年3月29日(日)に「TAKANAWA GATEWAY Convention Center」にて開催される本イベントに、追加出演アーティストとして、アメリカ・シカゴ出身の17歳新世代ラッパー、BabyChiefDoit(ベイビーチーフドゥーイット)の初来日が決定いたしました。さらに、会場内では来場者が体験できるアクティビティとして、「Shiseido Beauty Academy」「Spotify」「Adobe」によるアクティビティ・ブースの展開も決定いたしました。





ZERO FES 2025の様子





■ 第二弾追加出演アーティスト：BabyChiefDoit｜ベイビーチーフドゥーイット(17歳 / アメリカ)

アメリカ・シカゴ南部出身、荒々しいドリルサウンドで注目を集める17歳の新世代ラッパー、BabyChiefDoitの初来日・出演が決定しました。アンダーグラウンド・ドリルシーンから頭角を現し、2024年にデビュー作『Animals Only』を発表。若さゆえの衝動とストリートの現実を描く鋭いフローで、一躍注目を集めました。2025年発表の「Went West」がBillboard Hot 100入りを果たし、Z世代を代表する“新時代のドリルアーティスト”として頭角を現しています。





現在、Spotifyなどその他音楽配信サービスでの再生数が急増中。TikTokでは楽曲がミーム化し、Z世代カルチャーを象徴する存在となっています。





BabyChiefDoit





BabyChiefDoit インスタグラム： https://www.instagram.com/babychiefdoit/









■ 会場内アクティビティ・ブース展開の発表

会場では、音楽を聴くだけではない“体験そのもの”を楽しめる空間を創出し、ご協賛企業とのコラボレーションにより来場者参加型の特別な体験ブースを展開いたします。





(1) ZERO FES Make-up LAB by Shiseido Beauty Academy×fibona フェス仕様の新しい自分へ。

美のプロフェッショナルを目指す学生が学ぶ美容専門学校「Shiseido Beauty Academy」とのコラボレーションブースが登場。クリエイティブメイクを得意とするクリエイター志望のメンバーが来場者にZERO FES限定のスペシャルメイクを施します 。 さらに、資生堂研究所発の共創プロジェクト「fibona」とも連携。資生堂R&Dの研究知見と生活者のユニークなアイデアを融合して誕生した、先端テクノロジーのビューティープロダクツ「スキンアクセサリー(TM)」も体験可能。この日だけの特別なメイク＆ペイントを、会場で共に創り上げます。





(2) Spotify DJ Photo Booth Experience

会場内には、SpotifyによるDJブースをイメージしたフォトエリアを設置。来場者がまるでステージに立つアーティストのような感覚で、気軽に記念撮影を楽しめる空間を用意します。さらに、出演アーティストの楽曲をラインナップした「ZERO FES公式プレイリスト」をSpotify上で公開。イベント当日の空気感をそのまま持ち帰り、フェスの余韻を日常でも楽しんでいただけるような音楽体験を届けます。





(3) Adobe Fireflyを活用したオリジナル缶バッジ製作ブース

アドビの生成AI「Adobe Firefly」を活用し、来場者が“つくる側”になれるアクティビティ・ブースを展開。ZERO FES公式ロゴをベースにFireflyで自由にデザインをカスタマイズし、その場でオリジナル缶バッジとして持ち帰ることができます。創造する楽しさと最先端のクリエイティブテクノロジーを融合させた、ここでしか味わえない体験を提供します。









■ ZERO FESとは

発起人・プロデューサー Gaito Amanoが主催する本イベントは、2025年7月に初開催され、7カ国から10代トップアーティストが集結。DJ、ラッパー、ダンサー、ドローンレーサーなど多様なジャンルの才能が交差し、500名以上が来場しました。第2回目となる本開催では、会場をTAKANAWA GATEWAY Convention Centerへ移し、3,000名規模へとスケールアップしての開催となります。出演アーティストには、世界最大級の音楽フェス「Tomorrowland」に出演するELFIGO、アメリカで話題を集めるシンガー Dom Innarella、そして DMC Middle East Championship「Scratch」部門で史上最年少優勝を果たしたDJ MICHELLEなど、各国を代表する次世代の10代アーティストが集結します。





ZERO FESは、10代が自ら企画・表現・発信の中心に立ち、国境やジャンルを越えてつながり、ワンチームとなって創り上げることで、次世代のカルチャーを創出していきます。さらにZERO FESでは、若い世代がカルチャーに触れる機会を広げるため、19歳以下を対象とした特別価格チケットを用意しています。才能や興味を持つ10代が、年齢や環境に左右されることなく挑戦できる場をつくることも、本イベントの重要な目的の一つです。





ここ東京から、次の時代のエンターテイメントが生まれます。









■ ZERO FES プロデューサー

Gaito Amano(15歳 / 日本) ZERO FES Producer

東京出身。IDEAR Co., Ltd.のCEOであり、「ZERO FES」を手がけるプロデューサー。10歳のときに始めたプロジェクト「Dear My Future Friends」での体験を原点に、10代発のグローバルクリエイティブエイジェンシーIDEAR Co., Ltd.を立ち上げる。2025年には初開催となる「ZERO FES 2025」を成功に導き、世界各国から10代のトップアーティストが集結する新たなエンターテイメントの形を実現した。





Gaito Amano





■ 出演アーティスト紹介

・ELFIGO(14歳 / イビサ島) DJ / Producer

11歳にして世界最大級の音楽フェスTomorrowlandでデビューを果たし、EDMシーンに世界的センセーションを巻き起こす。SNS総フォロワーは200万人を超え、4デッキを自在に操る卓越したテクニックで、EDMの次なる地平を切り拓く。クラシックの楽曲と現代的なテックハウスを融合させ、緻密に構築されたリズムと圧倒的なエネルギーによって、世代を超えたエモーショナルなつながりを創出し、EDMの未来を塗り替える存在である。





ELFIGO





・Dom Innarella(14歳 / アメリカ)Singer-Songwriter

ソウルやR&Bをルーツに持つ14歳のシンガーソングライター。SNSで大注目を集め、等身大の感情を描く楽曲が各国バイラルチャートにランクイン。伸びやかな歌声で次世代ポップを象徴する存在。





Dom Innarella





・Tim Bliss(15歳 / ウクライナ) DJ / Producer

幼少期にMartin Garrixから強い影響を受けたTimは、EDM界における“次世代を担う最有力アーティスト”の一人。TomorrowlandやADEでのデビューを果たし、高度な音楽プロダクション、圧倒的なステージングで注目を集めている。さらに、Armin van Buuren、Anyma、Korolova、John Summitといったトップアーティストの公式リミックスも手がけ、その実力を世界に示している。





Tim Bliss





・DJ MICHELLE(14歳 / UAE・ドバイ) DJ

ドバイを拠点に活動するDJ MICHELLEは、11歳でTomorrowlandに当時最年少で出演。2025年には、DMC Middle East Championship「Scratch」部門において、史上最年少かつ初の女性チャンピオンに輝くという快挙を達成。Hip-HopからEDMまでジャンルを自在に操るターンテーブルの神童として、その卓越したスキルと表現力で世界のオーディエンスを魅了している。





DJ MICHELLE





・Jack Manders(17歳 / イギリス) Drummer

英国「Young Drummer of the Year 2025」優勝。ロンドン・ウェストエンドのミュージカル『School of Rock』への出演歴も持ち、ジャズからロックまで圧倒的なグルーヴで魅了する天才ドラマー。





Jack Manders





・DJ OTEK(16歳 / ポーランド) DJ / Artist

ポーランドのエレクトロニックシーンを牽引する次世代の16歳アーティストであり、2024年・2025年と2年連続でポーランド準優勝を果たしたDJ OTEKは、その若さを超える卓越したステージ成熟度と高いテクニカルスキルを備えています。TikTokでは23万人以上のフォロワーと数百万回の再生を誇り、強いグローバルプレゼンスを確立。Sunrise FestivalのRED Stageオープニングを務める。





DJ OTEK





・Cezary Machej(19歳 / ポーランド) DJ ＆ Drummer

エレクトロニックミュージックとライブドラムを融合させた独自のパフォーマンススタイルで注目を集めるCezary Machejは、従来のDJセットの概念を再定義するプロデューサー、DJ、ドラマー。2025年のTomorrowland DJ Competitionで3位を獲得し、国際的なブレイクを果たしました。主要フェスティバルにも多数出演し、Steve AokiやDon Diabloらの前座として観客を熱狂させている。





Cezary Machej





・Kaiharubro(18歳 & 16歳 / 日本) DJ

Unit DJ KaitoとDJ Harutoによる兄弟ターンテーブリストデュオ。これまでにロサンゼルスの世界最大級の楽器ショー「NAMM Show」への出演や、世界的有名な「SiriusXM Shade 45」など海外メディアにも登場。クラシックなヒップホップの伝統と次世代の感覚を橋渡しする、ターンテーブリストとして国際的な注目を集めている。1990年代～2000年代の音を自由自在にリミックスする。





Kaiharubro





・DJ Ricardo(15歳 / スペイン) DJ

DMC Spain Championship優勝(2022年)の実績を持ち、その名を広く知られる存在となった若き才能。クラシックなターンテーブルスキルと現代的なサウンドメイクを融合させ、独自のスタイルを確立している。伝統的なDJカルチャーへの深い理解と革新的な表現力をあわせ持ち、観客を惹きつけるパフォーマンスでスペイン国内の若手DJシーンを牽引する存在。





DJ Ricardo





・Yuki Yamamoto(15歳 / 日本) Drone Racer

15歳のプロドローンレーサー。9歳でドローンと出会い、国内外の大会で活動を続ける。2024年開催の WDRC(World Drone Racing Cup)では国別世界3位を獲得。2026年2月、イギリスで開催された世界大会 「BTW BIRD 2026」で優勝。





Yuki Yamamoto





■ 開催概要

イベント名称 ： ZERO FES 2026 (読み：ゼロフェス 2026)

開催日 ： 2026年3月29日(日)

時間 ： 開場14：00, 開演15：00-20：00

会場 ： TAKANAWA GATEWAY Convention Center

(LINKPILLAR Hall A,B,C)

所在地 ： 東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH B2F

アクセス ： JR山手線、京浜東北線・根岸線「高輪ゲートウェイ駅」直結

オフィシャルサイト： https://zerofes.idear.world





＜公式SNS＞

・Instagram ： https://www.instagram.com/idear.world/

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@idear_world

・X ： https://x.com/idearw_official

・YouTube ： https://youtube.com/@idear-world

お問い合わせ： info@zerofes.idear.world





＜チケット購入＞

【ZAIKO】

https://idear.zaiko.io/e/zerofes2026





【ローソンチケット】

https://l-tike.com/zerofes/

※ローソンチケットでのご購入には、別途各種手数料が発生いたします。

※在庫状況は各プレイガイドにより異なります。





・STANDARD U-19(19歳以下) \1,000｜入場のみ

・STANDARD(20歳以上) \4,000｜入場のみ

・SILVER U-19(19歳以下限定) \4,000｜入場＋19歳以下専用ラウンジアクセス

・GOLD(全年代) \8,000｜入場＋VIPラウンジ＋

19歳以下専用ラウンジアクセス

・フェスメイク体験(Shiseido Beauty Academyによるメイクアップブース)＋\0





※数量限定

※入場チケットの購入必須

※すべてのチケット対象

※ZAIKOのみでの取り扱いとなります





未就学児は、保護者同伴に限り入場無料となります。また、小学生以下のお客様につきましても、安全管理の観点から保護者同伴でのご入場をお願いしております。





主催 / 運営：株式会社IDEAR









■ IDEARについて

IDEAR(アイディア)とは、世界中で活躍する10代と、これから活躍していく10代たちが、言語・文化・国境を越えてつながり、共創する10代発のグローバルクリエイティブエイジェンシーです。

音楽・ダンス・映像・ファッションなど、エンターテイメントの力を通じて、次世代のクリエイティブなカルチャーを創出していく存在です。









■ IDEAR会社概要

会社名 ： 株式会社IDEAR

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-48-7 2F

ホームページ： https://www.idear.world

代表取締役 ： 天野 凱斗