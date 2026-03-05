日米スター選手の実使用アイテムが集結！直筆サインボール撮影体験もできるポップアップストアが東京ドーム至近で限定オープン

WORLD BASEBALL FANBASE

国内外の野球ファンが熱狂を共有できるベースボール空間「World Baseball Fan Base」が誕生。





コレクターが厳選した選手の実使用品（ゲームユーズド・メモラビリア）やMLB関連アイテム、各種トレーディングカードを展示・販売するポップアップストア「World Baseball Fan Base」が、東京ドーム徒歩圏内のレンタルギャラリーD＆Sにて、2026年3月5日（木）から3月10日（火）の6日間限定でオープンいたします。















本イベントは、どなたでも気軽に立ち寄って本物のアイテムが持つ熱気に触れていただけるよう、ウォークスルー（展示回遊）形式を採用いたしました。入場料は500円となります。





最大の目玉となる特別企画 本イベント最大の目玉として、歴史的な活躍を見せる日本人メジャーリーガーの直筆サインボールを特別展示いたします。

こちらは非売品となりますが、ご来場いただいたお客様が実際に手に持って記念撮影ができる特設フォトスポットをご用意いたしました。ガラスケース越しではない本物の重みと興奮を、ぜひ直接ご体感ください。















見どころと取扱商品

通常のショップではお目にかかれない、博物館クラスの貴重なアイテムを多数展示・販売いたします。





・日本人メジャーリーガーの直筆サインボールを手に持って撮影できる特設フォトスポット（非売品・特別展示）

・MLBで歴史的な活躍を見せる日本人スーパースターの実使用アイテム ・日本球界を牽引する投打のスター選手たちの関連グッズや実使用品

・国内外のコレクターが注目する厳選されたベースボールカード

・日米のベースボール・メモラビリア（公式ライセンスグッズ等）





開催概要

イベント名：World Baseball 2026 Fan Base

開催期間：2026年3月5日（木）～ 3月10日（火）

営業時間：10:00 ～ 17:00

開催場所：〒113-0033 東京都文京区本郷2-18-9 ドームヒルズ本郷2-A

施設名：レンタルギャラリーD＆S

アクセス：東京ドーム、各線水道橋駅・本郷三丁目駅より徒歩圏内

入場料：500円（入場料のお支払いは現金のみとなります。スムーズなご案内のため、お釣りが出ないよう500円硬貨をご用意ください）

店内グッズ決済方法：現金、クレジットカード、各種電子マネー決済対応

公式サイト：https://worldbaseballfanbase2026.com( https://worldbaseballfanbase2026.com )