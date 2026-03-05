元櫻坂46・渡辺梨加さんが発表会に登場！新ブランド「SOSO.」から、コンパクト設計と大風量を両立した「速乾×潤い」を叶えるヘアドライヤーがローンチ

株式会社韓国美容企画（本社：東京都渋谷区、代表：西口芽生）は、新ヘアケアブランド「SOSO.」より、コンパクト設計と大風量を両立した「SOSO. Air Moist ヘアドライヤー」を2026年2月28日（土）にオンラインで発売します。

「SOSO. Air Moist ヘアドライヤー」は、毎日の「髪を乾かす」というルーティンを、自分自身と向き合うポジティブな時間へと変えるために開発されました。「素早く乾かしたい、けれど髪は傷ませたくない」。そんな相反するニーズに応えるべく、速乾性と潤いの共存を追求しています。

本体重量はわずか422gという軽量設計ながら、最大風速30m/sの大風量で速乾。さらに1,000万個のプラズマイオンを放出し、指通りのいい艶やかな髪へ導きます。また髪質やシーンに合わせて選べる多彩なモード設計で、様々なスタイリングが楽しめるのも魅力です。

2月26日（木）に都内で開催したローンチイベントでは、ブランドアンバサダーの渡辺梨加さんが登壇。スタイリストの松本あきおさんや、毛髪診断士の伊熊奈美さんらとの対談を通じて、大人の髪悩みに対する「SOSO.」の可能性や、日々のルーティンの中で自分をいたわる大切さを語りました。

洗練されたミニマルなデザインで、インテリアとしても日常に美しく溶け込む、新ヘアドライヤー「SOSO. Air Moist」。一歩先のセルフケアを、ぜひ体感してみませんか？

「SOSO.」公式サイト

https://soso-official.com/