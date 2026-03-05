「トーテックアメニティ株式会社（本社：名古屋市西区、代表：水野 克己）」は、鈴鹿8時間耐久ロードレース（通称：鈴鹿8耐）の完走に挑戦する「一般社団法人信州活性プロジェクトTeam長野(本部：長野県小諸市、代表：吉井 勝行)」と、2026年シーズンもトーテックグループはメインスポンサー契約を継続し、「信州Re:N with TOTEC」として鈴鹿8耐の完走を目指します。

メインスポンサー契約継続の経緯

トーテックグループは2023年6月より、「仕事もプライベートも頑張るあなたを応援します」というコンセプトのもと、プライベーターである「一般社団法人信州活性プロジェクトTeam長野」に協賛をしながら応援を続けています。

2024年2月26日より、トーテックアメニティ(トーテックグループ)と一般社団法人信州活性プロジェクトTeam長野はメインスポンサー契約を締結し、新体制のもと、チーム名を「信州Re:N with TOTEC」として活動を開始。初挑戦となる同年の鈴鹿8耐では見事完走し、総合24位に。2025年の鈴鹿8耐では、完走とはならなかったものの、これまでの社会貢献活動が評価され、「Le Mans Suzuka Positive Award」を受賞しました。

トーテックグループは快適な社会づくりへの貢献の1つとして各種の協賛活動を行っており、「信州Re:N with TOTEC」の活動を通じて、社会貢献活動を行っていることから、この度のスポンサー活動継続となりました。

トーテックグループについて

トーテックアメニティは1971年創業、その後、トーテックビジネスサポート株式会社、トーテックフロンティア株式会社、株式会社日本サーキット、株式会社JDRONE、株式会社ブール・ジャパンとグループ会社と業容を拡大しています。

社員数は単体2,964名、連結3,510名（2025年12月末現在）、売上高は単体360億円、 連結408億円（2025年3月期）、拠点は長野県松本市をはじめ、北は宮城県から南は福岡県まで、全国に23か所を構えています。 事業は「ITソリューション事業」、「エンジニアリングソリューション事業」「検証ソリューション事業」の3つ、またトレンドへの対応としてECソリューション、法人向けドローンソリューションなどを展開中です。

社会貢献活動については、「快適な社会づくりへの貢献」として事業活動を通じ、持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた取り組みを支援しています。

今後も、時代の流れに合わせながら、情報化戦略・技術戦略・人財戦略を通じて新たなる価値創造を目指し、持続可能な社会実現に向けてSDGsの達成に貢献いたします。

一般社団法人信州活性プロジェクトTeam長野について

本州のほぼ真ん中に存在する、風光明媚な長野県を拠点として、モータースポーツと信州地方の発展を志す有志団体です。

活動の一環として、オートバイレースの世界耐久選手権シリーズの一つでもある日本最大級のバイクレース「鈴鹿8耐」の完走に挑戦しており、レースに使用しているバイクパーツは長野県にある企業にて製造されたブレーキ、バッテリーなどを使用し、信州のものづくり力をアピール。この他にも、「阿島傘」や「水引細工」などの信州の伝統工芸品をPRしながら、レースや社会貢献を通じて、世界に信州地方の魅力を発信しています。

また、専門学校での特別授業や交通安全教育のイベント開催、児童養護施設の訪問など、社会貢献活動の輪を広げています。



