アーケードゲーム市場は2025年の137億ドルから2035年には202億ドルへ拡大、体験型エンターテインメントがロケーション型ゲームを再活性化
没入型シミュレーション、ソーシャルゲーム施設、そして技術主導のアトラクションが、アーケードセンターを現代的なインタラクティブエンターテインメント拠点へと変革しています。
インタラクティブエンターテインメント施設の人気の高まり
インタラクティブなゲームアトラクションは、現代のレジャー施設において重要な要素となっています。特に都市部では、人々が共有型のエンターテインメント体験を求める傾向が強まっており、アーケード施設の役割が拡大しています。アーケード施設は従来のゲーム空間を超えて進化しており、現在ではショッピングセンター、観光拠点、大規模な娯楽複合施設の中に組み込まれることが一般的になっています。競争型の多人数ゲーム、没入型シミュレーション、そしてソーシャルゲーム環境の魅力は幅広い年齢層を引き付け続けており、業界需要の持続的な拡大に貢献しています。
市場規模の観点では、アーケードゲーム市場は2025年に13,688.3百万ドルと評価されました。2020年から2025年にかけて年平均成長率10.4%という強い拡大を経て成長しています。今後も市場は安定した拡大を続ける見込みであり、2030年には16,930.3百万ドルに達すると予測されており、この期間の年平均成長率は4.3%です。さらに長期的には、2030年以降に年平均成長率3.6%で成長し、2035年には約20,196.4百万ドルに達すると見込まれています。
都市型エンターテインメント需要が初期成長を支えた背景
過去の市場拡大は、若年人口の増加やショッピングモールおよび商業施設の急速な発展によって強く支えられてきました。多くの商業施設は来客数を増やすためにゲームゾーンを設置しており、これが市場拡大を後押ししました。さらに都市部では、手軽に楽しめる屋内娯楽としてアーケードゲームの需要が増加しました。
同時に、遊園地やテーマ型アトラクションへの投資も進み、アーケードゲーム機の導入機会が拡大しました。しかしながら、機器導入の初期費用の高さや、仮想現実や拡張現実といった先端技術を導入する際のコストが高いことが、市場成長の一部の制約要因となりました。
将来の拡大を左右する成長要因と課題
今後のアーケードゲーム市場の成長は、フランチャイズ型のアーケード運営モデルの登場やファミリー向け娯楽施設への投資拡大によって支えられると考えられています。これらの施設ではゲームと他のレジャー活動が組み合わされており、来場者の滞在時間を延ばす効果があります。
さらに、観光インフラの整備や都市部の消費者の可処分所得の増加も市場需要を後押しすると見込まれています。
一方で、いくつかの課題も存在します。商業施設の賃料の高さ、家庭用ゲーム機やモバイルゲームとの競争、そしてゲーム機器に対する関税の可能性などが、地域によっては市場拡大を制限する要因となる可能性があります。
技術革新がアーケード体験を進化させている
技術の導入は、アーケード施設におけるゲーム体験を大きく変化させています。仮想現実を活用した没入型アトラクション、動きに連動するシミュレーションシステム、高解像度ディスプレイなどが、より現実感のあるインタラクティブなゲーム体験を提供し、プレイヤーの参加意欲を高めています。
