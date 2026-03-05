アーケードゲーム市場は2025年の137億ドルから2035年には202億ドルへ拡大、体験型エンターテインメントがロケーション型ゲームを再活性化

アーケードゲーム市場は2025年の137億ドルから2035年には202億ドルへ拡大、体験型エンターテインメントがロケーション型ゲームを再活性化