芳香族の加速：石油化学製品の需要拡大により、世界のベンゼン市場は2035年までに736億9000万米ドルに達する見込み

芳香族の加速：石油化学製品の需要拡大により、世界のベンゼン市場は2035年までに736億9000万米ドルに達する見込み