臓器機械灌流ボックス調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343317/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのほど、再生医療・移植医療分野において最も革新的な技術領域の一つである「臓器機械灌流（かんりゅう）ボックス」に焦点を当てた最新調査レポート 「臓器機械灌流ボックスの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
臓器機械灌流ボックスとは、移植用臓器を静的な低温保存（従来のアイスボックスによる冷却保存）ではなく、体温に近い温度で血液や特殊保存液を循環させながら輸送・保存するための高度な医療機器システムです。この技術により、臓器の viability（生着能）を維持・改善し、移植後の機能不全リスクを低減することが可能となります。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248996/organ-mechanical-perfusion-box
市場成長の背景：移植医療の課題解決と臓器有効活用ニーズ
当レポートの分析によれば、臓器機械灌流ボックス市場は、世界的な移植臓器不足と待機患者数の増加を背景に、今後2032年にかけて力強い成長を遂げると予測されています。
1. 移植医療の根本的課題へのソリューション
従来の単純冷却保存法では、臓器の虚血時間（血液供給が絶たれている時間）が長くなるほど移植後の機能回復が遅延・不全となるリスクが高まります。機械灌流技術は、臓器に酸素と栄養を供給し続けることで、この「時間との闘い」という移植医療の根本的課題に対する革新的なソリューションを提供します。
2. ドナー臓器拡大への貢献
高齢ドナーや心停止ドナーからの臓器（いわゆるマージナルドナー臓器）の有効活用が世界的な課題となる中、機械灌流技術はこれらの臓器の viability を評価・改善する手段として注目されています。臓器の状態を灌流液中のバイオマーカーで評価しながら輸送できる点が、移植医療の選択肢を広げています。
製品セグメント分析：輸送用ボックスと消耗品の市場動向
当レポートでは、臓器機械灌流ボックス市場を以下の製品タイプ別に詳細に分析しています。
輸送用ボックス（Transport Box）
可搬型の灌流装置であり、市場の中核を成すセグメントです。温度制御精度、灌流流量の安定性、バッテリー持続時間、そして輸送中の振動耐性など、高度なエンジニアリングが要求されます。現在市場に流通している製品は、肝臓用、腎臓用、心肺用など臓器特化型の設計となっている点が特徴です。
消耗品（Consumables）
灌流回路、カニューレ、灌流液、フィルターなど、使い捨てまたは定期的な交換が必要なコンポーネント群です。機械灌流ボックスの導入医療機関が増加するにつれ、この消耗品セグメントは安定的なリカーリング収益（継続的収益）を生み出す領域として、ビジネス上の重要性を増しています。
用途別市場分析：肝臓・腎臓・心臓・肺の各領域における需要特性
臓器別の市場分析では、各臓器の生理学的特性と臨床ニーズの違いが、採用される灌流技術や市場規模に影響を与えていることが明らかになっています。
肝臓（Liver）
肝臓移植は機械灌流技術の応用が最も進んでいる領域の一つです。肝臓の複雑な代謝機能を維持するため、常温灌流（normothermic perfusion）技術の採用が進んでおり、欧州を中心に臨床エビデンスが蓄積されています。
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのほど、再生医療・移植医療分野において最も革新的な技術領域の一つである「臓器機械灌流（かんりゅう）ボックス」に焦点を当てた最新調査レポート 「臓器機械灌流ボックスの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
臓器機械灌流ボックスとは、移植用臓器を静的な低温保存（従来のアイスボックスによる冷却保存）ではなく、体温に近い温度で血液や特殊保存液を循環させながら輸送・保存するための高度な医療機器システムです。この技術により、臓器の viability（生着能）を維持・改善し、移植後の機能不全リスクを低減することが可能となります。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248996/organ-mechanical-perfusion-box
市場成長の背景：移植医療の課題解決と臓器有効活用ニーズ
当レポートの分析によれば、臓器機械灌流ボックス市場は、世界的な移植臓器不足と待機患者数の増加を背景に、今後2032年にかけて力強い成長を遂げると予測されています。
1. 移植医療の根本的課題へのソリューション
従来の単純冷却保存法では、臓器の虚血時間（血液供給が絶たれている時間）が長くなるほど移植後の機能回復が遅延・不全となるリスクが高まります。機械灌流技術は、臓器に酸素と栄養を供給し続けることで、この「時間との闘い」という移植医療の根本的課題に対する革新的なソリューションを提供します。
2. ドナー臓器拡大への貢献
高齢ドナーや心停止ドナーからの臓器（いわゆるマージナルドナー臓器）の有効活用が世界的な課題となる中、機械灌流技術はこれらの臓器の viability を評価・改善する手段として注目されています。臓器の状態を灌流液中のバイオマーカーで評価しながら輸送できる点が、移植医療の選択肢を広げています。
製品セグメント分析：輸送用ボックスと消耗品の市場動向
当レポートでは、臓器機械灌流ボックス市場を以下の製品タイプ別に詳細に分析しています。
輸送用ボックス（Transport Box）
可搬型の灌流装置であり、市場の中核を成すセグメントです。温度制御精度、灌流流量の安定性、バッテリー持続時間、そして輸送中の振動耐性など、高度なエンジニアリングが要求されます。現在市場に流通している製品は、肝臓用、腎臓用、心肺用など臓器特化型の設計となっている点が特徴です。
消耗品（Consumables）
灌流回路、カニューレ、灌流液、フィルターなど、使い捨てまたは定期的な交換が必要なコンポーネント群です。機械灌流ボックスの導入医療機関が増加するにつれ、この消耗品セグメントは安定的なリカーリング収益（継続的収益）を生み出す領域として、ビジネス上の重要性を増しています。
用途別市場分析：肝臓・腎臓・心臓・肺の各領域における需要特性
臓器別の市場分析では、各臓器の生理学的特性と臨床ニーズの違いが、採用される灌流技術や市場規模に影響を与えていることが明らかになっています。
肝臓（Liver）
肝臓移植は機械灌流技術の応用が最も進んでいる領域の一つです。肝臓の複雑な代謝機能を維持するため、常温灌流（normothermic perfusion）技術の採用が進んでおり、欧州を中心に臨床エビデンスが蓄積されています。