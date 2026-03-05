新刊「現場が動くDX ノーコードから始める市民開発実践ガイド」の発売について
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2026年1月20日にお知らせした「現場が動くDX ノーコードから始める市民開発実践ガイド」の発売日を、2026年3月18日に決定しましたのでお知らせいたします。
2026年3月18日 発売予定
「現場が動くDX ノーコードから始める市民開発実践ガイド」
定価：2,640円（税込）
【特徴】
日本企業のDX推進が加速する一方で、現場での実行力不足やIT人材の不足が深刻化しています。そうした中、注目されているのが「市民開発（Citizen Development）」です。これは、業務に精通したIT部門以外の従業員がノーコード・ローコードツールを活用して業務アプリを自ら開発・運用するというアプローチであり、まさに現場主導でDXを実装できる新たな選択肢として注目されています。
本書では、ノーコード推進協会副代表理事でもある著者が提唱する「ふえん式 市民開発フレームワーク」に基づき、市民開発を企業内に浸透・定着させるための実践知と体系的アプローチを一冊にまとめています。ノーコードツールを単なるツール導入で終わらせず、市民開発を通じて真のDXを実現したいすべての方に、本書が実践的な手引きとなるでしょう。
【このような方におすすめ】
・ノーコードツールの導入を検討している、または既に導入している企業、自治体の担当者
・市民開発を組織に根付かせ、具体的な成果を出したいと考えているDX推進担当、情報システム部門
・業務に精通している市民開発に取り組むメンバー
・DX推進におけるIT人材不足の課題解決策を探している経営層、部門長の方々
【著者】
株式会社ふえん 代表取締役 安藤昭太氏
2006年富士通に入社。エンジニア職として幅広い経験を積んだ後、2015年に独立。ITシステム受託開発とエンジニア人材育成事業を経て、2020年株式会社ふえんを設立。ノーコードソリューション専業会社として、DX戦略の立案や業務改善プロジェクトの伴走支援、DX人材育成研修などを提供。著書「ノーコードシフト」（2021年刊行）。
Bridge株式会社 代表取締役 樋口舞美氏
米国留学からの帰国後、経営コンサルティング会社で中小企業の業務改善やデジタル化支援に従事。2022年にBridge株式会社を設立。ノーコードツールを活用した業務アプリ内製化支援や企業研修を手がけるなかで市民開発の概念に出会い、株式会社ふえんとの協働を開始。YouTubeにて実践的なツール活用や現場主導の業務改善に役立つ情報を発信中。
株式会社富士通ラーニングメディア 前田真太郎
2009年に富士通ラーニングメディア入社。Webアプリ開発やAI活用などの講座や研修での登壇を経て、社内システム開発プロジェクトで実践経験を積む。現在は、新規人材育成サービス創出や管理職向けDX戦略企画、デジタルツール業務適用の伴走支援など各種ワークショップのファシリテーターをはじめ、幅広い分野で人材育成サービスに携わる。
