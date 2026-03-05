3月5日「ミ＝ゴの日」記念！ 『エルダーサイン Awakening』イベント開催中 さらにVRM・VXP“ボクセル”ミ＝ゴをプレゼント！
ギグビーイング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 拓）は、クトゥルフ神話をテーマとしたブラウザゲーム『エルダーサイン Awakening』にて、3月5日「ミ＝ゴの日」を記念した期間限定イベントを開催中であることをお知らせいたします。
さらに本企画では、人気キャラクター「ミ＝ゴ」のVRMデータおよびVXP（ボクセル形式）データを無料プレゼントいたします。
▼VRM/VXPデータをプレゼント
https://121.gigafile.nu/0403-b3192247dd23748b54f1e3c8815e78b2e
※ダウンロード有効期間は30日です
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343295/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343295/images/bodyimage2】
■ ミ＝ゴとは
『エルダーサイン』におけるフレーバーテキストより：
外科的処置により摘出された犠牲者の脳は、銀のシリンダーに移されてどこかへ持ち去られてしまう。
何より恐ろしいのは摘出された脳が死んではおらず、生きて意識を保っていることだった。
クトゥルフ神話に登場する異形の存在「ミ＝ゴ」。
昆虫とも甲殻類ともつかないその姿は、恐怖と神秘をあわせ持つ人気クリーチャーです。
■ VRMデータ配布
(1) VRMデータを使えば…
あなたもミ＝ゴ配信者になれる！？
配布されるVRMデータを活用することで、
VTuber配信や3Dアバター活用が可能になります。
・YouTube配信
・VTuber活動
・3Dワールド出演
などに利用可能です。
■ VXP（ボクセル）データとは
VXPは、
ミラドキランド／ボクセルクラフト王で編集可能な独自ボクセル形式ファイルです。
(2) 色を変えたい？形を変えたい？
そんなあなたは…
???? ミラドキランドにリスナー登録！
https://miradoki.com/index
ミラドキランドは、
VTuberとリスナーがいっしょにゲームで遊んだり、コミュニケーションできるプラットフォームです。
（ドキドキファクトリー × ギグビーイング 協業プロジェクト）
登録することで、
ボクセル編集機能が利用可能になります。
???? ボクセルクラフト王でも編集可能！
（ボクセルクラフト王公式情報は今後更新予定）
VXP形式は、
ミラドキランドおよびボクセルクラフト王で利用可能な独自形式となります。
■ イベント概要
イベント名：ミ＝ゴの日イベント
開催日：2026年3月5日～（開催中）
内容：
・ゲーム内特別イベント
・ミ＝ゴVRMデータ配布
・ミ＝ゴVXP（ボクセル）データ配布
■ 『エルダーサイン Awakening』とは
クトゥルフ神話を題材にしたブラウザゲーム。
神話生物や邪神を召喚・育成し、異界の脅威に立ち向かうダークファンタジー作品。
＜ゲーム情報＞
■タイトル名 ：エルダーサインAwakening
■ジャンル ：クトゥルフ神話×TCG
■対応端末 ：iOS／Android／PC
■配信URL ：「Mobage」
