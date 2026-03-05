ギャラクシーブックス新刊情報〈2/26発売〉（2/2）
ギャラクシーブックス（GalaxyBooks株式会社／代表取締役社長 CEO：加戸 昌哉）は出版社を運営、さまざまな専門分野の書籍をAmazonPODで発行、著者ブランディング支援を行っている。
2026年３月、ギャラクシーブックスより新刊が発行されました。〈2/26発売〉
『人生万事、変化の途中 ～慶応医学部医師が語る、昭和・平成・令和の「後悔しない生き方」～』
昭和時代と比べ、平成・令和時代は変化が速くなっています。今はスマートフォン時代ですが、かつては5kgもある携帯電話を持ち歩いていた時代もありました。ポケベル・ガラケー、そして現代のスマートフォン・アップルウォッチと時代が急速に変化しています。私の意見ですが、年を重ねて一番嫌なことは、時代遅れになって世の中のことがわからなくなり、誰からも必要とされなくなることです。本書では時代と共に世の中が急激に変化していることを知っていただくためにペンを取り（PCのキーボードを打ち）ました。人は社会的な動物であり、社会・他人との関わりがなくては生きていけません。本書では過去を知って失敗を繰り返さず、今を悔いなく生きることを目的として書かせていただきました。
著者：米山 芳夫
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867396230
『『ウラとオモテ』 ～実は占い師、のアイドルヲタ女子の呟き～』
著者が10代前半から四半世紀の自叙伝的な話を、アイドルヲタ人生を思い出しながら今の使命でもある、悩み多き方々に寄り添う占い師として背中を押したい・応援したいという想いがたくさん詰まった内容になっています。占い師になってからは、より悩み多き方に寄り添いたいという気持ちも相まって自身の経験も含めてお伝えしています。実際に推し活している人ってどんな人？ 推し活の醍醐味がわかる。読み終えたあと、少しでも元気になってくれたら最高です(ハード)
著者：深唯葵
定価：1500円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867396141
『癒しのエネルギーをお届け ～いつもあなたらしさを大切に(ハード)～』
私の人生を変えてくれたのは『霊氣』との出逢いでした。うつ状態で十数年の引きこもり主婦だった私。レイキヒーリングを体験したことで、ヒーラーとしての人生を歩み、自分の心に正直にわがままに生きると決めてからの日々はかけがえのないものに。あなたにも、変われるチャンスはきっと何度だって訪れます！ あなたの『なりたい』『やりたい』を応援します。
著者：佳永 真澄
定価：1500円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867396125
