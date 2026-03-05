ギャラクシーブックス新刊情報〈2/26発売〉（1/2）
ギャラクシーブックス（GalaxyBooks株式会社／代表取締役社長 CEO：加戸 昌哉）は出版社を運営、さまざまな専門分野の書籍をAmazonPODで発行、著者ブランディング支援を行っている。
2026年３月、ギャラクシーブックスより新刊が発行されました。〈2/26発売〉
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343106/images/bodyimage1】
『更年期は黄金期 ～更年期を楽に生きるための心構え～』
皆様は、更年期と聞いて何をイメージされるでしょうか。 インターネットで更年期と検索すると、不安、つらいという感情的なものや、肥満、骨粗鬆症、更年期障害という目に見える症状や病名があげられています。 このようなネガティブな事象は、すべて生まれてから（正確には生まれる前から）与えられてきた情報によるものです。 つまり、情報が感覚を記憶し、そこから生まれた感情をもとに考え方となり、それが現実となるというプロセス、それが心の仕組みです。 更年期に幸せを感じるのも、不幸せなのもすべてはこのプロセスの繰り返しですから、今の自分に満足していないのであれば、変化するしかありません。 更年期という10年は、不安や葛藤を通じて、新しい自分に気づき、変化してゆく道のりです。 そのために自分の内側と向き合う必要がありますが、自分の知らない部分を見るのは本当に怖いものです。更年期の不安を払拭するために、この本がお役に立てれば幸いです。
著者：福井 三賀子
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867392804
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343106/images/bodyimage2】
『やさしく夢を叶える ～宝の鍵はいつも貴方の手の中に～』
無理して頑張ってみてもうまくいかない。なんだか思いどおりに物事が進まない。そんなふうに思ったときが吉日！ どうしてうまくいかないのか、そのカラクリをとってもわかりやすく解説しているのがこの本。知るだけでためになるだけでなく、どうしたらいいのかがわかれば生き方が変わっていく。そんな人生の生き方の取扱説明書としてぜひ手元に置いておくといいおすすめの一冊です。
著者：やまぞえ りえ
定価：1400円（＋税）
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867394823
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343106/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343106/images/bodyimage4】
