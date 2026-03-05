サウスコ、過酷・高負荷用途向け回転ラッチを発表 重機キャビンドアのアクセスを簡素化し オペレーターの安全を強化
[大阪] - 2026年3月5日 -サウスコは、当社の「R4 回転ラッチ」製品ラインに新しく、ドア内側および外側の両方からラッチを独立操作できる機構を備えたヘビーデューティーバージョン「R4-50 回転ラッチ（デュアルトリガー）」を発表しました。オフハイウェイ機器や農機をはじめとする重機のエントリードアは、オペレーターの日々の業務を妨げる要因となることがあり、例として過酷環境に起因する振動、不意にドアが開くことによる安全性のリスクや、アクセス機構の複雑さによる作業効率の低下などが挙げられます。重機には、頑丈さ、信頼性と取り扱いやすさを備え、かつ保護できるラッチシステムが求められています。
サウスコの新製品「R4-50 回転ラッチ（デュアルトリガー）」は、このような課題に正面から向き合い、過酷環境向けに設計開発された製品です。
主な特徴：
● ドア内側・外側から独立操作が可能 - キャビンへの出入りをより簡単にし、安全対策を向上
● プリロード内側ハンドレバー -高衝撃環境向け機能。ノイズと振動を軽減し、よりスムーズで信頼性の高い動作を実現
● 偶発的な作動を防止 - 不意にドアが開くなどの意図しない動きを最小化し、オペレーターの安全と重機の保護を確保
● 「開け方」を柔軟に選択可能 - ケーブルまたはロッド経由で機械的に遠隔開放、もしくは直接プッシュ開放を、キャビン設計のニーズに合わせて選択可能
高い耐久性を持つサウスコのR4回転ラッチシリーズは、さまざまなニーズに応える幅広いモデルを取り揃えており、若干の設定変更または設定を変更せずにそのまま用途に設置できます。耐久性の高い材料を用いた小型の機械式ラッチから電子機械式ラッチまで、さまざまな用途環境に適したモデルをお選びいただけます。R4-50 回転ラッチ（デュアルトリガー）は、FMVSS 206衝撃規格、IP65防塵防水規格、EN 45545-3耐火性規格および、耐振動規格に準拠しています。
R4-50 回転ラッチ（デュアルトリガー）は、長らく信頼をいただいているサウスコのR4回転ラッチシリーズに新たに加わった過酷・高負荷用途向けヘビーデューティーバージョンで、オペレーターの安全性、頑丈な耐久性とアクセスのシンプル化を1つにまとめ、コスト効率性に優れたシステムです。さらに、R4-50 回転ラッチ（デュアルトリガー）はサウスコのACシリーズアクチュエータと組み合わせることができ、経済的かつ高価値なソリューションとして、重機メーカーのキャビン出入り口の設計向上に貢献します。
サウスコ・ジャパン、ビジネスデベロップメントマネジャーの村岡 豪は「新しいR4-50 回転ラッチ（デュアルトリガー）は、過酷用途で用いられる幅広い建機や農機のキャビン用途に適した、完全かつ汎用性に優れたドアエントリーシステムです。サウスコACアクチュエータに対応しているため、既存の設計をスピーディーに、コストを抑えてアップグレードすることができます」とコメントしました。
R4-50 回転ラッチについて詳しくは、製品ウェブサイトをご覧ください。https://southco.com/ja_jp_int/R4
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343249/images/bodyimage1】
画像：R4-50 回転ラッチ（デュアルトリガー）
サウスコについて
サウスコ（Southco, Inc.）は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" （出会いの感動が続く製品づくり）をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。75年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。
www.southco.com （サウスコ・ジャパン ウェブサイトhttps://southco.com/ja_jp_int/ ）
Southco Asia Limited（アジアパシフィック地域本社）
2401, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, Hong Kong
Phone: +852 3127 1500 Fax: +852 3127 1512 info@southco.com
サウスコ・ジャパン株式会社
