株式会社サンクユー、アナログ受注が利益を削る“見えないコスト”を徹底解説 ― FAX・電話・メール受注をBtoB-ECで改善する実践ガイドを公開 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、電話・FAX・メールによるアナログ受注が企業にもたらす見えないコストと、それをBtoB-ECで効率化・改善する具体策を解説した最新コラム『アナログ受注はなぜ利益を削るのか｜初心者でも分かるFAX・電話・メール受注の見えないコストとBtoB-EC改善法』を公開しました。
本コラムは、製造業・卸売業・印刷業など多くのBtoB企業が日常的に行っているアナログ受注業務（FAX・電話・メール）の課題を整理し、EC導入による改善ポイントをわかりやすく解説しています。
■ 背景：アナログ受注は見えないコストが大きい
FAX・電話・メールによる受注処理は、目に見える工数だけでなく、次のような見えないコストを生み出します：
・手入力・転記時のミスによる再処理
・受注内容確認・照合業務の繰り返し
・担当者依存・属人化による遅延リスク
・情報共有の非効率による問い合わせ増
・営業・事務の時間を圧迫し本来業務に集中できない
これらは、表面的な労力だけでなく、利益率・受注スピード・リスク耐性にも深刻な影響を与えます。
■ コラムで解説している主な内容
１）アナログ受注が持つ代表的な隠れコスト
特にBtoB受注で見落とされがちな工数・品質・人件費の実質コストを整理。
２）FAX・電話・メール受注にありがちな失敗パターン
再入力エラー・確認不足・履歴探しのムダ労力など、日常業務の中で蓄積する非効率。
３）BtoB-ECによる改善策
・自動入力と受注データ化
・顧客別価格・承認フローの自動反映
・再注文・見積依頼の簡易化
・在庫・納期・請求情報のリアルタイム共有
４）実務に即した導入ステップ
システムだけでなく、人と業務フローを含めた改善アプローチを紹介。
■ コラムはこちら
アナログ受注はなぜ利益を削るのか｜初心者でも分かるFAX 電話 メール受注の見えないコストとBtoB-EC改善法
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/analog-juchu-cost-btob-ec-kaizen-guide/
■ サンクユーによる受注改善＆BtoB-EC導入支援
サンクユーは、BtoB-EC構築だけでなく、アナログ受注の業務フロー改善・EC化設計・自動化設計をワンストップで支援しています。
主な支援内容
・現状受注業務の可視化・課題整理
・受注データ最適化とシステム設計
・EC-CUBEによる受注改善・営業効率化
・基幹システムとの連携設計
・定着化支援・社内教育設計
「受注処理が追いつかない」
「ミスや再処理が多い」
「人手を増やしても改善しない」
といった課題を抱える企業様からの相談が増えています。
■ こんな企業様におすすめ
・FAX・電話・メール受注に多くの時間を割いている
・受注ミス・再処理が多く利益を圧迫している
・受注フローをECに移行したいが何から着手すべきかわからない
・社内の業務負担を可視化・削減したい
・BtoB-ECを成功させたいが仕組み設計に課題がある
これらの課題に対して、サンクユーは具体的な改善プランと実装支援をご提案いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ