Office G-Revo株式会社(取締役副社長：渡邉 奈巳(わたなべ なみ「なみんちゅ」)は、アットモア株式会社にて、沖縄の自然素材のみを使用し、巡りをテーマに開発したサプリメント『ちゅらの恵み』を2026年2月11日に販売を開始いたしました。

そんな『ちゅらの恵み』誕生の物語ををご紹介します。





開発者である渡邉 奈巳





沖縄を想い続ける。“なみんちゅ”と呼ばれる女性が向き合う沖縄素材の未来

学生時代に沖縄に魅了されて以来、長きにわたり沖縄に通い続けてきた渡邉 奈巳(わたなべ なみ、Office G-Revo株式会社 取締役副社長)、周囲から自然と呼ばれるようになったあだ名は「なみんちゅ」。沖縄出身ではない。それでも、観光客としてではなく、人と出会い、土地と向き合い、関わり続けてきた時間がある。渡邉にとって沖縄は“好きな場所”から“人生の一部”へとなっています。









■「好き」を、形に変える

大学卒業後、旅行会社で幾度となく沖縄に訪れ、またプライベートでの旅行での経験を活かし、数年前に村の事業で観光PRを担当していました。県内の様々な生産者の方々と対話する中で、生産方法のこだわりを知り、沖縄の健康長寿を支えてきた県産素材の力を改めて確信しました。





県内農家を訪問





村の観光PR事業を担当





■沖縄経済は観光産業の影響を大きく受けている。

一次産業や製造業の価値をもっと高められないか？観光以外の循環を生み出せないか。その問いから動き始め、沖縄の自然素材のみを使用し、巡りをテーマに開発したサプリメント『ちゅらの恵み』は、そのひとつの挑戦として生まれました。





生産者と直接連携し、素材選びから品質管理まで管理体制を徹底しているアットモア株式会社にて、原料選定から処方・開発・製造までを行う。渡邉の想いに共感し、互いに意見を交えながらこだわったサプリメントが完成し、2026年2月11日に販売を開始いたしました。





ちゅらの恵み本製品





マンジェリコン農家山粼さんと





■生産現場へ足を運ぶ

先日、渡邉はアットモア社と共に原材料の一つ「マンジェリコン」を製造する沖縄県内の農家を訪問。

畑に立ち、素材に触れ、有機農業の大変さ、生産者の声を聞く。それは単なる視察ではなく、「沖縄の自然素材が正当に評価されること、そして作り手の想いが価値として循環すること」その仕組みの一助になりたい。自身の覚悟を確かめる時間となりました。





山粼さんから直接指導を受ける





■「好き」を、責任に変える

多くの歴史を経て、全てを包み込んでくれる素晴らしい沖縄。“なみんちゅ”という呼び名は、偶然生まれました。しかし、その名前に恥じない関わり方をしてきたか。常に自分に問い続けてきました。

沖縄を想い続ける。それは感情ではなく、行動で示すものだ。観光のその先へ。沖縄素材の未来と向き合う挑戦は、まだ始まったばかりです。





波の上(なみのうえ)に立つ「なみんちゅ」