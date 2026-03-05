株式会社関西フーズ(本社：兵庫県姫路市、代表取締役：福永力夫)が運営する回転寿司「力丸」は、2026年3月6日(金)より、春の旬素材を取り揃えた『春の寿司まつり』(URL： https://www.kaiten-sushi.net/news/3903/ )を開催いたします。

本フェアでは、播磨灘に浮かぶ漁業の町・坊勢島などの地元漁港から直接届けられる浜直地魚をはじめ、愛媛県産「活桜鯛」、兵庫県産「活めばる」など春の訪れを感じる旬ネタに加え、「筍天ぷら」や愛媛県産桜鯛、筍、えび、かまぼこ、どんこ椎茸、穴子、銀杏、鶏肉の具材などが入った「桜鯛と7つの具材入り自家製茶碗蒸し」といった季節のサイドメニューまで幅広く展開し、春ならではの味覚をお楽しみいただけます。

※店舗により一部商品の内容・価格が異なります。





春の旬彩五種盛





『春の旬彩五種盛』

新玉ねぎたっぷり厚切りカツオ、愛媛県産 活桜鯛、桜肉にぎり、紋甲イカ、菜の花にぎりの五種盛。春ならではの旬のネタを盛り込みました。それぞれ異なる味わいと食感を一度に楽しめる、春の季節ならではの贅沢な一品です。









■春の味覚を楽しむ限定メニューが集合

春の旬を味わえる愛媛県産「桜鯛」、兵庫県産「黒めばる」、前どれの「あかもく」を使った季節限定メニューをご用意しました。

さらに、1日20皿限定商品である“匠の一皿”も登場し、旬ネタを一度に楽しめる『春の旬彩五種盛』とともに、春ならではの味覚をお楽しみいただけます。





●1日20皿限定の匠の一皿、愛媛県産活桜鯛にゆずの香りを添えた「活桜鯛柚香にぎり」は、春を代表する旬魚・桜鯛の上品な旨みに柚子の爽やかな香りを添えた、春を感じる特別な一品です。





1日20皿限定の匠の一皿、愛媛県産 活桜鯛柚香にぎり





●酒をベースに梅干しや出汁の旨みを加えた、やさしい味わいの和風調味料「煎り酒」で味付けした、「煎り酒とカリ梅にぎり」、桜の葉と桜鯛を味わえる「桜の葉にぎり」、柚子胡椒ダレで味付けした「柚子胡椒仕立ての愛媛県産桜鯛」などを楽しめる「愛媛県産 活桜鯛食べ比べ三昧」。

香ばしい煎り酒とカリ梅、桜の葉の風味、柚子胡椒で楽しむ桜鯛を一度に味わえる、春らしい三種の食べ比べです。





愛媛県産 活桜鯛食べ比べ三昧 煎り酒とカリ梅、桜の葉の風味、柚子胡椒で、愛媛県産 活桜鯛の三種の食べ比べ





●活ならではの鮮度により、ほどよい弾力と繊細な旨みを楽しめる兵庫県産「活黒めばる」は、引き締まった身質と白身ならではの上品な味わいが魅力の一品です。噛むほどに広がるやさしい旨みをお楽しみいただけます。





兵庫県産 活黒めばる 鮮度抜群で上品な味わいが魅力の一品





●播磨灘産 釜揚げしらす軍艦

旬の播磨灘産しらすを使用した播磨灘産「釜揚げしらす軍艦」は、ふっくらとした食感とやさしい旨みが楽しめる一品です。





播磨灘産 釜揚げしらす軍艦





■力丸だからできる ～瀬戸内・播磨灘の浜直地魚～

力丸では、坊勢港をはじめとする地元漁港から直送される「浜直便」により、高鮮度の地魚を提供しています。漁師が水揚げした魚は、その日のうちに店舗へ届けられ、最短約3～4時間で店頭に到着。

一般的な流通を経る産地直送とは異なり、“浜から直接”届くことで、より高い鮮度を実現しています。

坊勢島で水揚げされた「あかもく」も浜直で仕入れ、「前どれあかもくの漁師めし軍艦」「前どれあかもく山かけ軍艦」として提供。

あかもくは保存料などを使用しない無添加の海藻で、豊富な食物繊維やミネラルを含むことから健康価値の高い“スーパーフード”としても注目されています。

瀬戸内・播磨灘の豊かな海の恵みをその時期ならではの状態で味わえるのは、浜直ならではの魅力です。





漁場

あかもく(1)

あかもく(2)





●「前どれあかもくの漁師めし軍艦」「前どれあかもく山かけ軍艦」は、粘りのある食感と磯の旨みが楽しめる、春の海の恵みを感じられる一品です。





前どれあかもくの漁師めし軍艦

前どれあかもく山かけ軍艦





■力丸のこだわり

播磨発祥、兵庫県の回転寿司として、姫路漁港から水揚げ・直送される朝どれ地魚の美味しさを、もっとたくさんの人に味わってほしいと様々な工夫をしてきました。漁師が水揚げした魚が驚異の3時間～4時間ほどで店頭まで到着。産直よりも新鮮な“浜直地魚”を用意しています。当日の漁で入荷する魚もまったく変わります。今日はどんなネタがあるだろうと楽しみに来られる方もいらっしゃいます。また、「浜直地魚」のこだわりだけではなく、瀬戸内の人気ネタの穴子や、テレビやマスコミなどで絶賛された年間20万食以上食べられる職人手作りの手焼き玉子の他にもこだわりのメニューは沢山あります。100種類以上の品揃えになり、100円(税込110円)のお皿もございます。家族で来やすいようにキッズスペースや新幹線レーンもあるお店や、ゆっくりと食事ができるよう落ち着いた環境かつ、目の前でお寿司を握るのを見られる環境のあるお店などお店によっての特徴も様々です。

また、地域との連携にも取り組んでおり、「もっと姫路旅」の取り組みとして、公益社団法人姫路観光コンベンションビューローと連携し、2026年2月17日(火)に寿司にぎり教室を実施しました。本イベントは満員御礼となり、盛況のうちに終了。参加者の皆様からは、「楽しかった」「美味しかった」といった嬉しいお声もいただきました。

次回開催の際には改めてご案内いたしますので、ぜひご参加ください。





寿司教室(1)

寿司教室(2)

寿司教室(3)





■会社概要

会社名 ：株式会社関西フーズ

所在地 ：兵庫県姫路市町坪179-9

代表者 ：代表取締役 福永 力夫

創業 ：昭和55年3月

事業内容：グルメ回転寿司チェーン・海鮮丼ぶり店の経営