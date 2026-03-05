3月14日(土)より大阪「なんばマルイ」にて「PINGU(TM) SHOP OSAKA」がオープン！
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健、以下SCP)は、SCPがマスターライセンスを保有し、2025年に誕生45周年を迎えたスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP OSAKA」を大阪なんばマルイにてオープンいたします。
ショップイメージ
■大阪限定絵柄のグッズが登場
オープンを記念し、大阪限定デザインのグッズを発売いたします。
ピングーグッズを税込み2,000円以上購入の方にはノベルティとしてポストカードをプレゼントいたします。また、税込み3,300円以上購入の方にはノベルティとしてショッパーをプレゼントいたします。
大阪限定グッズ
ノベルティ ポストカード
ノベルティ ショッパー
【概要】
場所 ：なんばマルイ6階パイレーツ・ファクトリー・ギフツ
所在地 ：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-9
期間 ：2026年3月14日(土)から終了日未定
営業時間：11:00～20:00
【ピングーとは…】
スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。
1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。
1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。
▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/
▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/
▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn
▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp
▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu
●ご掲載に関してのお願い
クレジットを表記ください。
(C)2026 JOKER.
※任意：ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願い致します。