屋内に泉がある全天候型ガーデンがある開放的な空間





結婚式場を中心に岡山・倉敷エリアで5つの会場を展開するＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、従来のウェディング利用に加え、旅行会社向けに「結婚式場を活用した団体旅行・特別対応プラン」の提供を2026年2月25日より開始いたしました。





本プランは社員旅行・周年記念旅行・親睦旅行・招待旅行といった一般団体旅行から、インセンティブツアー・表彰旅行・インバウンドなどの特別性の高い団体旅行まで、幅広い旅行商品に組み込みやすいことを重視しており、団体旅行商品の差別化や付加価値向上に活用いただけます。





広大なプライベートガーデンが広がる会場

貴族の館のようなエレガントな空間





■ 団体旅行における「食事会場」の課題

団体旅行において、夕食や懇親会は重要な時間である一方、会場選定は以下のような課題を抱えがちです。

・ホテル宴会場や大型レストランなどの限られた場所に選択肢が集中する

・写真映え・記憶に残りにくい

・記念旅行や節目の旅行でも特別感を演出しづらい

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、結婚式場が本来持つ「非日常空間」「演出力」「おもてなし品質」に着目し、「団体旅行の一コマを印象的な体験に変える」多様な使用目的の会場の選択肢を提案します。





＜様々なメリット＞

・非日常を感じる建築・インテリア・空間演出

・専属シェフが手がける地元の食材をふんだんに使用した本格フレンチ・和洋折衷料理

・音響・照明・映像などのプロ仕様設備

・プランナーによるイベント運営サポート





落ち着いたラグジュアリーな大人の空間





■ 新プランの主な特徴

・団体旅行に“特別感”を

様々なシーンに対応





外観から魅せる





・他にはない非日常空間

演出も多様





非日常空間を演出





・料理へのこだわり

地元食材にもこだわり、ブライダルと同等のクオリティ





・専属スタッフ対応

専属のスタッフでイベントをサポート





専属スタッフがサポート





(1)団体旅行に“特別感”を加える非日常空間

大聖堂、披露宴会場、ガーデンなどを活用し、

一般の宴会場にはないロケーションを貸切で提供。

大型バス駐車場も完備。

社員旅行や招待旅行のハイライトとして、参加者の満足度を高めます。





(2)懇親会から表彰・セレモニーまで柔軟に対応

本プランは、

・団体懇親会

・記念パーティ

・旅行最終日のクロージングディナー

など、旅行内容や参加者層に応じた使い分けが可能で一般的な団体旅行行程に組み込みやすい内容が中心。

必要に応じて簡易的なセレモニーや挨拶演出にも対応可能です。





(3)団体旅行の満足度を高める婚礼クオリティの「美食」と地産地消

専属シェフが、婚礼で培った調理技術を活かし、地元の食材をふんだんに使用した料理を提供します。画一的な宴会料理ではなく、ブライダルと同等のクオリティで団体旅行向けにアレンジした地元食材を使ったコース料理やビュッフェが、旅行の食事体験を格上げします





(4) 専属プランナーが全面サポート

式場運営で磨かれた進行管理・演出ノウハウを活かし、トータルサポート。









■ 想定される活用シーン

・企業・団体の旅行、親睦旅行の団体昼食に

企業・団体の社員旅行や親睦旅行でまるで海外セレブのパーティーのような特別感とオリジナリティを





開放的なプライベートガーデンでのパーティー





・団体旅行中の特別ディナー・パーティー

観光を楽しんだ後の締めくくりに非日常の特別空間でディナーを楽しむ。貸切で周りに気を使わないで楽しめる。





オープンキッチンも完備





・周年記念・創立記念の団体旅行

周年の記念式典での演出は式場ならではの他にはない演出で華やかさを添えて。

巨大なスクリーンと重厚な音響設備で上映されるヒストリームービーの上映や大階段を使った集合写真など、式場ならではの演出で一体感を醸成します。





参加した人に残る周年記念旅行に





・インセンティブ・表彰旅行

レッドカーペットやスポットライトを活用し、功績者を称える「アカデミー賞」のような授賞式を実現。モチベーション向上に寄与します。





インセンティブや表彰にふさわしい舞台を





・インバウンド団体旅行

海外から来られる団体旅行のパックに組み込んで日本での特別な体験を記憶に残していただけます。





インバウンドにも対応

記念写真も人気





■ 今後の展開

今後は、

●岡山・倉敷エリア観光と組み合わせたモデルコース

●団体旅行・MICE需要への対応

●旅行会社との共同企画開発

を通じて、結婚式場の多様な使用目的の活用モデルを目指してまいります。









■企業情報

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ

所在地 ：〒710-0045 岡山県倉敷市船倉町1287-4

営業時間：平日11:00～20:00／土日祝10:00～20:00









【お問い合わせ先】

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ 広報担当

MAIL ： aria@nishikiya-g.co.jp

受付時間： 10:00～19:00(水曜定休)

URL ： https://www.sephiroth.info/banquet/