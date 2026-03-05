OpenStreet株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」)と、モビリティプラットフォーム株式会社(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：石井 敦、以下「モビリティプラットフォーム」)は、青山商事株式会社(本社：広島県福山市、代表取締役社長：遠藤 泰三)が展開する「洋服の青山」の一部店舗に、国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」のステーションを2026年2月に設置したことをお知らせします。「洋服の青山」の店舗への「HELLO CYCLING」のステーション設置は今回が初めてで、今後3社は連携を深め、全国の「洋服の青山」へのステーション設置を順次進めていく予定です。





洋服の青山にHELLO CYCLINGのステーションを開設





このたび、OpenStreetとモビリティプラットフォームは広島県内の2店舗を含む全国9店舗の「洋服の青山」に「HELLO CYCLING」のステーションを設置しました。店舗へのステーション設置により、シェアサイクルという新たな移動手段が加わることで、来店者の利便性向上や来店促進のみならず、地域住民の移動利便性向上や自転車の利用促進による健康増進、CO2削減などの環境負荷軽減への貢献を期待しています。





OpenStreetとモビリティプラットフォームは今後も、広島県をはじめ全国へ電動アシスト自転車のシェアサイクルサービスを拡大することにより、住みやすく安全なまちづくりに寄与するとともに、CO2を排出しない環境にやさしい移動手段の提供による持続可能な地域社会を実現します。





■ステーション設置場所

【洋服の青山 広島緑井店】

所在地：広島県広島市安佐南区緑井6-18-12

駐輪可能台数：10台





【洋服の青山 廿日市地御前店】

所在地：広島県廿日市市地御前1-23-21

駐輪可能台数：10台





【洋服の青山 尼崎総本店】

所在地：兵庫県尼崎市東難波町2-16-17

駐輪可能台数：12台





【洋服の青山 尼崎下坂部店】

所在地：兵庫県尼崎市次屋3-16-30

駐輪可能台数：8台





【洋服の青山 伊丹稲野店】

所在地：兵庫県伊丹市稲野町6-98-1

駐輪可能台数：10台





【洋服の青山 白川北大路店】

所在地：京都府京都市左京区一乗寺木ノ本町55

駐輪可能台数：14台





【洋服の青山 横浜東寺尾店】

所在地：神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台9-41

駐輪可能台数：14台





【洋服の青山 多摩境店】

所在地：東京都町田市小山ヶ丘3-10-7

駐輪可能台数：11台





【洋服の青山 川口末広店】

所在地：埼玉県川口市末広1-1-5

駐輪可能台数：9台









■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。





【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/





HELLO CYCLINGホームページ( https://www.hellocycling.jp/ )

HELLO CYCLINGアプリダウンロード( https://www.hellocycling.jp/app/openapp )





HELLOCYCLINGアプリ_二次元コード





■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。





https://www.openstreet.co.jp/









■モビリティプラットフォームについて

MOBILIXグループの事業会社として、カーシェアリングサービス「MaaS Car(マースカー)」、シェアサイクルサービス「MaaS Cycle」を展開しています。MOBILIXグループ全体では、自動車ディーラー事業をはじめ、モビリティ利活用事業(レンタカー等)、AI活用のモビリティベンチャー事業、自動車買取等のモビリティ周辺事業、不動産・建築事業(デザイン経営)、地域貢献事業まで幅広く展開。

モビリティプラットフォームは、その中でも、これから益々発展・多様化していくパーソナル・モビリティ領域でシェアリングサービスの拡大・拡充を目指します。





モビリティプラットフォーム ： https://mobilityplatform.jp/

MaaS Car ： https://maascar.jp/

MaaS Cycle ： https://maascycle.hellocycling.jp/