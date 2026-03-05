金沢・片町、竪町ストリートに誕生したBALI MIST(バリミスト)。

従来のシーシャバーのイメージを刷新し、“味”のクオリティで選ばれる新しいスタイルのカフェバーとして1月のオープン以来、注目を集めています。





バリミスト店内





看板メニューは、店内仕込みの自家製グリークヨーグルトと本格アサイーボウル。

超濃厚でクリーミーな自慢のグリークヨーグルトは、高タンパクで満足感のある仕上がり。アサイーボウルは濃度・口当たり・トッピングのバランスまで設計し、最後の一口まで美味しさが続きます。





グリークヨーグルト(フルーツボウルスペシャル)

アサイーボウル(チョコレートボウル)









彩り豊かなフルーツを贅沢に使用した王道スタイルから、チョコレートやナッツを組み合わせたデザート感覚の一杯まで多彩なラインナップを展開。

その日の気分やシーンに合わせて選べるバリエーションが魅力で、カフェ利用はもちろん、夜のヘルシースイーツ需要にも対応します。





アサイーボウル(フルーツボウルスペシャル)

グリークヨーグルト(オレオボウル)





さらに、膨大な種類のフレーバーを揃えたシーシャも大人気。

フルーツ系、スイーツ系、フローラル系、ミント系など幅広く取り揃え、組み合わせは自由自在。初心者でも安心して楽しめるライトな味わいから、ダークリーフや近年注目を集めているシガーリーフなど通好みのフレーバーまでご用意しています。もちろんオリジナルブレンドにも対応。





種類豊富なシーシャフレーバー





落ち着いた照明と洗練されたインテリアが演出する上質な空間は、

デートに女子会、仕事終わりのリラックスタイムなど、さまざまなシーンに完璧にフィットします。





大きな電飾看板が目印

優しい照明に照らされた居心地の良い空間





金沢で“絶品の”アサイーボウルとグリークヨーグルトをとことん楽しむなら、答えはひとつ。

ぜひ一度、その完成度を体感してください。









■店舗情報

店舗名 ：シーシャCafe&Bar BALI MIST(バリミスト)

所在地 ：〒920-0981 石川県金沢市片町1丁目12-26 サイマルビル1F

TEL ：076-222-3122

営業時間：月～木14:00～0:00 / 金・土14:00～1:00 / 日・祝10:00～23:00

定休日 ：不定休

席数 ：22席





【シーシャCafe&Bar BALI MISTの情報はこちらから】

◆公式 Instagram

https://www.instagram.com/bali_mist_kanazawa/