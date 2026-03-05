金沢カフェ＆バーシーンの新たな大本命！こだわりのグリークヨーグルト＆アサイーボウルが絶品！新感覚シーシャCafe&Bar「BALI MIST」誕生！
金沢・片町、竪町ストリートに誕生したBALI MIST(バリミスト)。
従来のシーシャバーのイメージを刷新し、“味”のクオリティで選ばれる新しいスタイルのカフェバーとして1月のオープン以来、注目を集めています。
バリミスト店内
看板メニューは、店内仕込みの自家製グリークヨーグルトと本格アサイーボウル。
超濃厚でクリーミーな自慢のグリークヨーグルトは、高タンパクで満足感のある仕上がり。アサイーボウルは濃度・口当たり・トッピングのバランスまで設計し、最後の一口まで美味しさが続きます。
グリークヨーグルト(フルーツボウルスペシャル)
アサイーボウル(チョコレートボウル)
彩り豊かなフルーツを贅沢に使用した王道スタイルから、チョコレートやナッツを組み合わせたデザート感覚の一杯まで多彩なラインナップを展開。
その日の気分やシーンに合わせて選べるバリエーションが魅力で、カフェ利用はもちろん、夜のヘルシースイーツ需要にも対応します。
アサイーボウル(フルーツボウルスペシャル)
グリークヨーグルト(オレオボウル)
さらに、膨大な種類のフレーバーを揃えたシーシャも大人気。
フルーツ系、スイーツ系、フローラル系、ミント系など幅広く取り揃え、組み合わせは自由自在。初心者でも安心して楽しめるライトな味わいから、ダークリーフや近年注目を集めているシガーリーフなど通好みのフレーバーまでご用意しています。もちろんオリジナルブレンドにも対応。
種類豊富なシーシャフレーバー
落ち着いた照明と洗練されたインテリアが演出する上質な空間は、
デートに女子会、仕事終わりのリラックスタイムなど、さまざまなシーンに完璧にフィットします。
大きな電飾看板が目印
優しい照明に照らされた居心地の良い空間
金沢で“絶品の”アサイーボウルとグリークヨーグルトをとことん楽しむなら、答えはひとつ。
ぜひ一度、その完成度を体感してください。
■店舗情報
店舗名 ：シーシャCafe&Bar BALI MIST(バリミスト)
所在地 ：〒920-0981 石川県金沢市片町1丁目12-26 サイマルビル1F
TEL ：076-222-3122
営業時間：月～木14:00～0:00 / 金・土14:00～1:00 / 日・祝10:00～23:00
定休日 ：不定休
席数 ：22席
【シーシャCafe&Bar BALI MISTの情報はこちらから】
◆公式 Instagram
https://www.instagram.com/bali_mist_kanazawa/