株式会社近江兄弟社は、おしり(肛門)のかゆみを鎮める外用痔疾用薬「オシリーフ軟膏」(指定第2類医薬品)を2026年3月2日から全国のドラッグストアなどを通じて発売を開始しましたので、お知らせいたします。

おしり(肛門)の周囲に炎症を起こしてかゆくなる症状は「肛門掻痒症」と称され、温水洗浄便座での洗いすぎなどの過剰な衛生習慣や長時間の座位による蒸れ・香辛料やアルコールなどの刺激物の摂取といった現代ならではの生活習慣の変化もあり症状に悩まれている方が多くいると言われております(当社調べ)。





オシリーフ軟膏は、患部のかゆみをステロイド成分［ヒドロコルチゾン酢酸エステル］＋かゆみ止め成分［ジフェンヒドラミン塩酸塩・リドカイン］で素早く落ち着かせます。さらに炎症を改善する「グリチルレチン酸」、血行を促進する「トコフェロール酢酸エステル」、雑菌の繁殖を抑える「イソプロピルメチルフェノール」、肌の修復を促進する「アラントイン」の合計7つの有効成分を配合。おしり(肛門)のかゆみに効果的に働きかけます。

また、アルコール、メントール、カンフル無配合のため、荒れた患部でも軟膏がしみず、無着色・無香料の軟膏タイプなので下着や着衣への色うつりの心配がありません。さらにデザイン性の高いパッケージデザインを採用。症状を想起させにくい外観とすることで周囲の目を気にせず使用できます。









＜製品特長＞

・7つの有効成分配合。がまんできないオシリ(肛門)のかゆみに効く

・軟膏タイプで患部にしっかり密着し保護

・あれた患部にしみにくい(アルコール、メントール、カンフル無配合)

・使いやすい無着色軟膏で下着などへの色移りの心配がない





【販売名】

オシリーフ軟膏 (指定第2類医薬品)





【効能・効果】

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒





【用法・用量】

適量をとり、肛門部に塗布する。なお、1日3回まで使用できる。





【成分・分量：(100g中)】

リドカイン・・・・・・・・・・・・3.00g(局所麻酔剤)

ヒドロコルチゾン酢酸エステル・・・0.50g(ステロイド剤)

イソプロピルメチルフェノール・・・0.10g(殺菌剤)

ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・・・1.00g(抗ヒスタミン剤)

アラントイン・・・・・・・・・・・1.00g(修復促進)

グリチルレチン酸・・・・・・・・・0.30g(抗炎症)

トコフェロール酢酸エステル・・・・3.00g(血行促進)

(添加物として)流動パラフィン、スクワラン、サラシミツロウ、白色ワセリンを含有する。





【希望小売価格】

15g：990円(税込)





※使用に際しては、商品の添付文書をしっかりお読みください。





オシリーフ軟膏(左上：表面、左下：容器、右：裏面)





＊お店でお買い求めやすいパッケージに配慮しました。

＊店頭での陳列に、横置き(表側)と縦置き(裏側)の両A面デザインを施しました。









■会社概要

株式会社 近江兄弟社

本社 ： 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

社長 ： 辻 昌宏

資本金： 9,600万円

URL ： http://www.omibh.co.jp/









＜一般の方からのお問い合わせ先＞

株式会社 近江兄弟社

〒523-0867 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室

TEL ： 0748-32-3135

受付時間： 9：00～17：00(土・日・祝日を除く)