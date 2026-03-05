株式会社電子技販(所在地：大阪府吹田市、代表取締役：北山 寛樹)は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、『エヴァンゲリオン』デザインの「FLASH iPhone 17 Proケース、17 Pro Maxケース」をmoeco直販ショップや取扱店で2026年3月5日(木)から順次販売いたします。また、同デザインの「ICカードケース」「16Proケース、16Pro Maxケース、15Proケース、15Pro Maxケースなど」も継続販売いたします。「FLASHシリーズ」では、基板の緻密なデザインだけでなく、電波でLEDが光る回路を搭載していることが大きな特長となっています。※電波でLEDが光る回路は2020年に特許登録済み(特許番号6667777)。





詳細URL： https://pcbartmoeco.jp/





FLASH EVA01 基板アート iPhone 17 Proケース





■製品特長

基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクトです。プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装(はんだ付け)しています。自社内でCAD設計し、本業で使用している本社工場の表面実装ラインで部品実装しています。基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないため、マウスで一つ一つ線を引いていきます。電子部品を実装後、実装部品を保護するためにクリーンルーム(クラス1000)にて人の手により表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つ1つコーティングし真空加熱します。そして、手作業で部品に付いた気泡や樹脂表面の埃を取り除きます。日本で設計、製造しており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)です。ギフトボックス梱包でプレゼントとしてもお使いいただけます。基板は金メッキ処理をしています。ケースにストラップホールが付いています。





YouTubeにてFLASH iPhone ケースの製造工程のムービーを作成しましたのでご覧ください。





FLASH EVA01 基板アート iPhoneケースの製造工程ムービーはこちら。

https://youtu.be/r_xqApS963E





FLASH NERV 基板アート iPhoneケースの製造工程ムービーはこちら。

https://youtu.be/WNEs9dVrdAY





FLASH EVA13 基板アート iPhoneケースの製造工程ムービーはこちら。

https://youtu.be/r481RUW8WHA





【ご注意】

エヴァンゲリオン デザイン3種のiPhoneケースは、MagSafe＆ワイヤレス給電は基板の配線パターンが干渉するため使用できません。iPhone17シリーズでは、17 Proと17 Pro Max用の2種類をリリースします。

17 Proと17 Pro Max用ではアンテナ回路のための基板面積が足りず、補強するためにアンテナ線をケース内側に追加加工しています。アンテナ線とテープに触れないようお願いいたします。

また、金や銀を含む原材料や人件費などの高騰により、iPhone17ケースより値上げさせていただきました。









■「FLASH iPhoneケース」はなぜ光る？

iPhone自身が発する電波を電力に変換し、昇圧することでLEDが光ります。通常時は光らず、iPhoneが強い電波を発した時にランダムに光ります。光る仕組みは、基板の裏面にあるアンテナ回路が、iPhoneが発する強い電波をキャッチし、基板の表に回ります。表面には増幅回路が組まれており、徐々に電圧と電流を高めてLEDを光らせています。LEDは1箇所のみです。電波でLEDが光る回路は2020年に特許を取得しました(特許番号6667777)。









■FLASH EVA01 基板アート iPhoneケース

FLASH EVA01 基板アート iPhoneケースは、「エヴァンゲリオン初号機」モデル。電池を使用せず、初号機胸部のコア部に実装した2mmの赤色LEDが発光する仕様で、電子部品を合計27個実装しています。また、約14万ラインにおよぶ精緻な描写による初号機をデザイン。背景は、プリント基板の配線パターンを模した「起動実験場」のアニメシーンを基板上で表現しました。最細0.1mmの配線パターンを用い、細部までこだわった設計となっています。基板は金メッキ処理をしています。電子部品を実装後、クリーンルーム(クラス1000)で超クリアな樹脂で封止し、美しい外観に仕上げました。

黒のギフトボックス入り、日本製。ストラップホール付きです。





【製品仕様】

FLASH EVA01 基板アート iPhone 17 Proケース

価格 ： 19,800円(税込)

カラー ： 黒

サイズ ： 153mm×75.5mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ： 46g

使用電子部品 ： IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

MagSafe＆ワイヤレス給電： 使用不可





FLASH EVA01 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース

価格 ： 19,800円(税込)

カラー ： 黒

サイズ ： 166mm×81mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ： 52g

使用電子部品 ： IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

MagSafe＆ワイヤレス給電： 使用不可









■FLASH NERV 基板アート iPhoneケース

FLASH NERV 基板アート iPhoneケースは、「NERV」モデル。電池を使用せず、NERVマーク部に実装した2mmの赤色LEDが発光する仕様で、電子部品は合計26個実装しています。全体で約3万ラインにおよぶ描写で構成されています。NERVマークと射出ルートを精密に表現し、第1～第6ルートまでをデザインしました。最細0.1mmの配線パターンを用い、細部までこだわった設計になっています。基板は金メッキ処理をしています。電子部品を実装後は、クリーンルーム(クラス1000)で超クリアな樹脂で封止し、美しい外観に仕上げました。

黒のギフトボックスに入り。日本製。ストラップホール付きです





【製品仕様】

FLASH NERV 基板アート iPhone 17 Proケース

価格 ： 19,800円(税込)

カラー ： 黒

サイズ ： 153mm×75.5mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ： 46g

使用電子部品 ： LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

MagSafe＆ワイヤレス給電： 使用不可





FLASH NERV 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース

価格 ： 19,800円(税込)

カラー ： 黒

サイズ ： 166mm×81mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ： 52g

使用電子部品 ： LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

MagSafe＆ワイヤレス給電： 使用不可









■FLASH EVA13 基板アート iPhoneケース

FLASH EVA13 基板アート iPhoneケースは、「エヴァンゲリオン第13号機」モデル。電池を使用せず、第13号機の胸部に実装した2mmの赤色LEDが発光する仕様で、電子部品を合計27個実装しています。最細0.1mm幅の配線パターンを用いた緻密なデザインを採用。背景には「使徒封印用呪詛文様」をプリント基板の配線パターンで表現しました。基板は金メッキ処理をしています。電子部品を実装後、クリーンルーム(クラス1000)で超クリアな樹脂で封止し、美しい外観に仕上げました。

黒のギフトボックスに入り日本製。ストラップホール付きです。





【製品仕様】

FLASH EVA13 基板アート iPhone 17 Proケース

価格 ： 19,800円(税込)

カラー ： 黒

サイズ ： 153mm×75.5mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ： 46g

使用電子部品 ： IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

MagSafe＆ワイヤレス給電： 使用不可





FLASH EVA13 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース

価格 ： 19,800円(税込)

カラー ： 黒

サイズ ： 166mm×81mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ： 52g

使用電子部品 ： IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

MagSafe＆ワイヤレス給電： 使用不可









■基板アート ICカードケース

＜通勤・通学が楽しくなる「FLASH ICカードケース」＞

改札のタッチやICカードでの決済時に電池無しでLEDが光るギミック付きです(※1)。カードサイズが同じなら勤務先などのIDカードケースとしても使用可能です(※2)。ICカードケースは基板100％で製造し、表、中、裏の3種の基板をプレス接着してケース化しました。プリント基板はFR-4(ガラス繊維の布＋エポキシ)製で車載基板や産業機器にも使われており、軽くて強い素材です。キーチェーンはギフトボックス内のICカードケースの下に同梱しています。





※1：ICカードに内蔵されているチップの位置や回路にバラつきがあります。反応が悪い場合はICカードを表裏上下でお試しください。海外の改札で光るかどうかは未確認です。FeliCa(フェリカ)式を採用している香港では光ることを確認済み。

※2：改札と比べ光量が落ちる可能性があります。









■FLASH EVA01 基板アート ICカードケース

FLASH EVA01 基板アート ICカードケースは「エヴァンゲリオン初号機」モデルです。約10万ラインで精巧に表現し、初号機胸部のコア部に実装した赤色LEDが発光します。





【製品仕様】

FLASH EVA01 基板アート ICカードケース

価格 ：12,100円(税込)

カラー ：緑・黒・白

サイズ ：98mm×62mm×4.5mm

重さ ：25g(ケースのみ)

使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)









■FLASH NERV 基板アート ICカードケース

FLASH NERV 基板アート ICカードケースは、「NERV」モデルです。約3万ラインにおよぶ描写で構成し、NERVマークと射出ルートを緻密にデザインしました。射出ルートの一部のルートに実装された青色LED４灯が発光します。





【製品仕様】

FLASH NERV 基板アート ICカードケース

価格 ：12,100円(税込)

カラー ：緑・黒・白

サイズ ：98mm×62mm×4.5mm

重さ ：25g(ケースのみ)

使用電子部品：LED(4点)









■FLASH EVA13 基板アート ICカードケース

FLASH EVA13 基板アート ICカードケースは、「エヴァンゲリオン第13号機」モデルです。13号機胸部や手の甲に実装された2mmの赤色LED6灯が発光します。背景は「使徒封印用呪詛文様」をプリント基板の配線パターンで表現しました。





【製品仕様】

FLASH EVA13 基板アート ICカードケース

価格 ：12,100円(税込)

カラー ：緑・黒・白

サイズ ：98mm×62mm×4.5mm

重さ ：25g(ケースのみ)

使用電子部品：IC(1点)、LED(6点)









■電子技販ECサイト

電子技販 直販ECサイト「PBC ART moeco」は2店舗あります。

直販ショップ： https://www.moeco.jp.net/

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/moeco





【ECサイト】

EVANGELION STORE通販サイト

https://www.evastore.jp/





【取扱い店舗】

EVANGELION STORE TOKYO-01

https://www.evastore2.jp/





PCB ART moeco全国実店舗一覧

https://pcbartmoeco.jp/shop_list_jp/













■株式会社電子技販について

2026年で設立50年を迎えます。メイン事業は基板設計製造業で、空港、鉄道、バスや病院など社会インフラ設備や産業機械の信頼性が必要な基板を製造しています。2014年より基板雑貨事業に参入し、緻密なデザインとサプライズ感のある商品を展開しています。





＜受賞歴 雑貨事業のみ＞

2015年 経済産業省 The Wonder 500 認定

2015年 大阪ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞

2017年 大阪府「大阪製ブランド」優秀優良製品

2019年 東京ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞









■会社概要

名称 ： 株式会社電子技販

代表取締役： 北山 寛樹(キタヤマ ヒロキ)

設立 ： 1976(昭和51)年

本社工場 ： 大阪府吹田市豊津町62-8

事業内容 ： プリント基板の設計製造、電子部品の販売、基板アート雑貨事業、

ウェアラブルLEDディスプレイ事業

URL ： https://www.denshi-gihan.co.jp/





(C)khara