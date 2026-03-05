和歌山県橋本市の北部に位置する信太(しのだ)地区。人口減少と少子高齢化という深刻な課題に直面するこの地域では、2025年度から地域住民と全国から集まった有志による古民家再生プロジェクトを開始しました。





昨年度11月から約1カ月半、合計18日間にわたり開催された参加型ワークショップを経て完成した古民家再生施設は、この度、2026年4月に移住お試し住宅とコミュニティスペースを兼ね備えた複合拠点「つむじ」としてオープンします。





完成した再生古民家





■橋本市信太地区「古民家再生プロジェクト」が完了！

和歌山県橋本市信太地区において、約半年にわたる空き家を利活用した「古民家再生プロジェクト」が完了。この度2026年4月より、その古民家再生施設を移住検討者のための「移住お試し住宅(母屋)」、およびカフェやコワーキング機能を備えたコミュニティスペース「つむじ(離れ)」として運営を開始します。





本プロジェクトは、単なる業者の施工ではなく、参加者が主体となって改修を行う「DIT(Do It Together)形式」を採用し、建築施工チーム「TEAMクラプトン」の主導のもと、関西圏を中心に全国から延べ227名もの参加者が集結。計18日間のワークショップでは、参加者から「ここで出会う人たちが温かく、自分の居場所になった」「素敵な出会いが一生の宝物」といった声が寄せられ、単なる建物再生以上のコミュニティが形成されました。





解体から始まり、焼杉づくり、左官作業、家具製作に至るまで、参加者が汗を流して作り上げた地域の新たな交流拠点「ここに来れば誰かに出会える」場所、ぜひ皆様のご来訪をお待ちしています。





参加者による左官作業の様子





■「橋本市信太(しのだ)地区」活性化のキッカケ

和歌山県橋本市信太地区は、かつて信太村という独立した自治体でしたが、2度の市町村合併を経て、現在に至る地域です。かつては農山村文化が色濃く残る地域でしたが、直近15年間で人口は約30％減少し、高齢化率は48.9％に達しており、2019年には地区唯一の小学校が閉校するなど、地域の存続が危機的な状況にありました。





この状況に歯止めをかけるべく、2021年10月に「橋本市高野口信太地区振興協議会」が発足。「農山村文化の継承と発展」をテーマに掲げ、地域住民、移住者、行政が「楽しい」を原動力に協働を行い、失われつつある暮らしの知恵や景観といった「信太らしさ」を、新しい形で未来へつなぐための挑戦として様々なプロジェクトがスタートしました。





橋本市信太地区





■その他の取組・今後の展望

「古民家再生プロジェクト」は本地区での看板取組の1つであり、その他にもオリジナルブランド米の商品化、里山再生や壁画アートのワークショップ、歴史的街道「槇尾道」の石標の保護・整備、ボッチャの普及による地域内交流の促進・高齢者の社会的フレイルの予防・改善活動等の取組を実施しました。

それらの活動については、地域おこし協力隊をはじめとした外部人材の協力を経て、より多くの皆様に信太地区を知っていただけるようInstagramを中心にHPやショート動画等で発信を行い、地域の知名度向上に繋げています。

今後については、古民家再生施設「つむじ」も活用し、更なる認知度拡大の取組を継続していく予定です。





里山再生プロジェクト





■企画概要

〇日時

2026年4月より運営開始

〇施設名

コミュニティスペース「つむじ」

〇機能

・移住案内・移住関連イベント

・ワークショップスペース

・コワーキングスペース

・カフェ 等

〇住所

橋本市高野口町上中78番地

〇ワークショップの内容や信太地区での活動はこちらから

・公式HP「じんわりいい、しのだ」

https://shi-no-da.com/

・Instagram「信太暮らし～農山村のひととき～」

https://www.instagram.com/shinodagurashi/





コミュニティスペース「つむじ」





■和歌山県橋本市について

和歌山県橋本市は大阪府と奈良県の県境、高野山の麓に位置する人口約6万人のまちです。

大阪から約40分というアクセスの良さと豊かな自然が両立しており、2022年の住みたい田舎ランキング(宝島社)では、人口5万人以上10万人未満のまち部門で、和歌山県内で総合1位を獲得しました。

また、0歳から18歳まで切れ目のない子育て支援を行っており、ファミリー世帯からも人気のまちとなっており、2026年の同ランキングでは、近畿子育て部門で、10位を獲得しました。

加えて、全国有数の産地となっている柿や、国内トップの生産シェアを誇る「パイル織物」、国の伝統的工芸品に指定されている「紀州へら竿」等の特産品も充実しており、魅力があふれるまちとなっています。





橋本市