山梨県曽根丘陵公園(所在地：山梨県甲府市下向山町)では、人と動物の共生、健康、教育をテーマとしたイベント「スマイルペットフェスタ in 曽根丘陵公園 2026」を、2026年3月20日(金・祝)・21日(土)の2日間にわたり開催いたします。

本イベントは、ペットを飼っている方はもちろん、これから動物との暮らしを考えている方、また子どもから高齢者まで、幅広い世代が楽しみながら学べる、入場無料で公益性の高いイベントです。





第1回 スマイルペットフェスタin曽根丘陵公園2026 3月20日・21日開催





イベント詳細： https://smilepetfesta.com/









■「スマイルペットフェスタ in 曽根丘陵公園 2026」開催の背景

近年、人と動物が関わることで生まれる信頼や愛着といった「人と動物の絆(ヒューマン・アニマル・ボンド)」が、人の心身の健康や生活の質(QOL)に良い影響をもたらすことが、さまざまな研究や実践を通じて示されています。

一方で、少子高齢化やライフスタイルの変化により、ペットとの暮らしに不安を感じる人や、動物と関わる機会そのものが少ない人も増えています。

また、人の健康・動物の健康・環境の健全性は互いに深く関係しており、それらを一体として考える「ワンヘルス(One Health)」の視点も、社会全体で重要性を増しています。





本イベントは、こうした背景を踏まえ、人と動物の関係性がもたらす価値を実感し、学ぶ機会を提供することを目的として、関係機関の後援を受けて開催されます。現在ペットと暮らしている方だけでなく、これから動物との暮らしを考えている方、そして子どもから高齢者まで、誰もが楽しみながら「いのち」「健康」「共生」について考えられる、地域に開かれたイベントを目指しています。









■『スマイルペットフェスタ in 曽根丘陵公園 2026』について

スマイルペットフェスタは、人と動物の絆(ヒューマン・アニマル・ボンド)を出発点に、人・動物・環境が共に健康で豊かに暮らす社会のあり方を考える体験型イベントです。





会場では、以下の5つのエリアとステージプログラムを展開します。

1) ワンヘルスエリア

獣医師をはじめとした専門家による健康相談や体脂肪測定をはじめ、サプリメントや口腔ケア、ドッグマッサージなど、毎日の健康管理や予防ケアについて相談・体験できるエリアです。

ペットの健康が飼い主の健康にもつながっていることを、ペットと一緒に体験しながら学べます。





2) アクティビティエリア

専門家や学生によるドッグスポーツの実演・体験プログラム、動物ふれあい広場、飛行犬撮影所などを通して、動物との関わり方や命の大切さ、人と動物が関わることで生まれる安心感や信頼を、体験を通して感じられるエリアです。





3) マルシェエリア

ペットフードやおやつ、ケア用品、小動物用品に加え、住環境の提案ブース、アクアリウムのある暮らしや植物ワークショップなど、幅広い商品や体験を楽しみながら買い物ができるエリアです。





4) キッチンカーエリア

地元・山梨をはじめ、静岡・神奈川・埼玉など各地からキッチンカーが出店。イベントを楽しみながら味わえるフードを提供します。ワンちゃん向けメニューを用意したキッチンカーもあり、ペットと一緒にひと休みできる飲食エリアです。





5) ステージプログラム

獣医師や専門家による講演やトークを通して、ペットの健康や暮らし、動物との向き合い方に加え、動物と人が関わることで生まれる学びや心身への良い影響について知ることができるステージプログラムです。

本イベントでは、複数の獣医師や専門家による多彩なステージを予定しており、その中でも、以下の講演は特別セミナーとして実施予定です。









【特別セミナー(一部抜粋)】

■3月20日(金・祝)登壇

・柴内晶子獣医師

(赤坂動物病院 伴侶動物医療センター 院長／日本大学 非常勤講師)

・講演名

「人と動物の絆、One Health One Welfare、アニマルセラピーの現場から」





■3月21日(土)登壇

・佐藤貴紀獣医師

(ハグウェル動物総合病院 統括院長)

・講演名

「犬猫さんの健康寿命を伸ばす」

・根来沙弥獣医師

(株式会社anisafe代表)

・講演名

「犬猫の心療内科、行動診療科獣医師が教える、分離不安のホントのこと。

～不安を安心に変えて、一緒に笑おう～」





※このほかにも専門家による講演・トークを予定しております。最新情報は公式サイトにて順次ご案内いたします。





本イベントは、ペットと暮らしている人にとっては改めて人と動物のつながりを感じる機会となり、また、現在ペットと暮らしていない方にとっても、動物と共に生きることの魅力や意味を知る入り口となることを目指しています。









■開催概要

イベント名： スマイルペットフェスタ in 曽根丘陵公園 2026

開催日時 ： 2026年3月20日(金・祝)～3月21日(土)10：00～16：00(両日)

会場 ： 山梨県曽根丘陵公園 芝生広場

(〒400-1507 山梨県甲府市下向山町1271)

アクセス ： 中央自動車道 甲府南ICより約5分

参加費 ： 無料

主催 ： 山梨県曽根丘陵公園 指定管理者：富士観光開発・

富士グリーンテックグループ

共催 ： 株式会社ジャパンペットコミュニケーションズ

後援 ： 山梨県、一般社団法人ペットフード協会、

一般社団法人日本ペット用品工業会、株式会社ヤクルト本社

協賛 ： 日本瓦斯株式会社

特別協力 ： 一般社団法人日本アニマルピック委員会

来場目標 ： 2日間 合計 約5,000名

公式サイト： https://smilepetfesta.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ジャパンペットコミュニケーションズ

窓口： スマイルペットフェスタ事務局

TEL ： 03-6411-0011