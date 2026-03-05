株式会社マルハン(本社：京都・東京)の東日本カンパニー(社長：韓 裕、以下マルハン東日本)は、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁(のうじるよこちょう)2026』を2026年5月29日(金)から5月31日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」(東京都千代田区)にて開催します。





脳汁横丁2026_キービジュアル









■マルハン東日本「ヲトナ基地プロジェクト」第6弾のコンセプトは「奉脳祭」

脳を刺激する非日常コンテンツを揃えた、脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」を開催





マルハン東日本は、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして「脳汁横丁2026」を開催いたします。本プロジェクトは、自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組みです。閉塞感が漂う現代社会の中で、自分らしさを肯定し、脳がよろこぶ刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージしてもらうことを目的としています。

「ヲトナ基地プロジェクト」ではこれまでに、第1弾『偏愛横丁』(2024年5月・新宿区「歌舞伎町シネシティ広場」)、第2弾『脳汁銭湯』(2024年11月・大田区「女塚温泉 改正湯」)、第3弾『脳汁スタンド』(2025年5月・世田谷区「下北線路街空き地」)、第4弾『脳汁横丁』(2025年7月・千代田区『ベルサール秋葉原』)、第5弾『脳汁銭湯2025』(2025年11月・大田区「女塚温泉 改正湯」)と、計5回のイベントを開催してきました。





第6弾となる今回の『脳汁横丁2026』は、本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭(ほうのうさい)」がコンセプト。光と音に包まれた祝祭空間で、クリエイターとコラボレーションした体験型フードやドリンクや、アーティスト・DJによるライブステージなど、脳汁をテーマとした数々のコンテンツを楽しめる「体験型フードフェス」です。企画監修は、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター アフロマンス氏が担当。2025年7月に開催し、約10,000人のお客様にご来場いただいた『脳汁横丁』をさらにバージョンアップし、これまでにない「脳汁体験」をお届けします。

イベント名に用いている「脳汁」とは、驚きや達成感、高揚感を感じたときに分泌されるドーパミンやアドレナリンなどの脳内物質をユーモラスに表現した言葉です。最初はインターネット上のスラングとして登場し、強い興奮や何かに没頭した状態を「脳汁が出る」と表現する文化として広まりました。パチンコなどのエンターテイメント体験の中でも「夢中になる瞬間」を象徴する言葉として親しまれ、現在ではジャンルを超えて、本能的に「面白い」「楽しい」「好き！」と感じる高揚感全般を指す言葉として若年層を中心に広がっています。





マルハン東日本は「ヲトナ基地プロジェクト」の一環である『脳汁横丁2026』の開催を通じて、あらゆる人の「好き！」というまっすぐな気持ちを応援・肯定するブランドであることを広く訴求し、特にZ世代を中心とした次世代ファンの獲得・育成に貢献することを目指します。『脳汁横丁2026』に関する詳細情報については、今後の情報発信をお待ちください。





*ヲトナ＝「ヲタク」＋「大人」。何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。





脳汁横丁2026_ステートメント









■【脳汁横丁2026】開催概要

タイトル ： 脳汁をテーマにした体験型フードフェス

「脳汁横丁(のうじるよこちょう)2026」

開催日程 ： 2026年5月29日(金) - 5月31日(日)

営業時間 ： 11:00 - 20:00(予定)

開催場所 ： ベルサール秋葉原

〒101-0021

東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

アクセス ： 「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)、

「秋葉原駅」A3出口徒歩5分(つくばエクスプレス)

「秋葉原駅」2番出口徒歩6分(日比谷線)

「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分(銀座線)

主な実施内容(予定)： クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンクが楽しめる脳汁屋台

アーティストやDJのライブ、参加型企画が楽しめる脳汁ステージ

光と音に包まれた脳汁感あふれる非日常な空間演出

謎解きやゲームなどの脳汁体験コンテンツ など

入場料 ： 無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

LINE公式アカウント： https://lin.ee/lLPYU46

LINE公式アカウントにご登録いただき、追加情報をお待ちください。

今後、当日の来場者数を予測する目的で、参加予定の方はLINE公式アカウントより事前登録をお願いする予定です。登録はあくまで来場者数の把握を目的としておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

主催 ： 株式会社マルハン 東日本カンパニー

企画監修 ： アフロマンス / Afro&Co.

公式サイト ： https://noujiruyokocho.com/









■昨年の「脳汁横丁」の様子

脳汁横丁2025の様子_1/6

脳汁横丁2025の様子_2/6

脳汁横丁2025の様子_3/6

脳汁横丁2025の様子_4/6

脳汁横丁2025の様子_5/6

脳汁横丁2025の様子_6/6









■「ヲトナ基地プロジェクト」とは

ヲトナ基地プロジェクト_ロゴ

マルハン東日本では「何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たち」を、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語で「ヲトナ」と定義しました。マルハン東日本が目指す世界観に共鳴し、エキサイティングな人生を楽しむ「ヲトナ」たちが、子どもの頃のようにワクワクした気持ちで楽しいことを企てる「基地」のような場所にしたいという思いを込めて、「ヲトナ基地プロジェクト」と命名しました。本プロジェクトを通じて、大好きなコトやモノを持って自分の時間を充実させている「ヲトナ」たちを応援し、それぞれの生き様を肯定することを宣言します。





▼「ヲトナ基地プロジェクト」公式ウェブサイト

https://www.maruhan.co.jp/east/media

▼「脳汁協会」X(旧Twitter) 公式アカウント

@noukyo777( https://x.com/noukyo777 )

▼「ヲトナ基地プロジェクト」TikTok 公式アカウント

@Wotonakichi( https://tiktok.com/@Wotonakichi )









■会社概要

社名 ：株式会社マルハン

所在地 ：

【東日本カンパニー】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP丸の内28階

【北日本カンパニー】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP丸の内28階

【西日本カンパニー】〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル20階

【金融カンパニー 】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP丸の内31階

【グループユニット】〒100-6228 東京都千代田区丸の内 1-11-1PCP丸の内31階

創業 ：1957年5月

資本金 ：100億円

売上高 ：1兆4,808億円(2025年3月期)

従業員 ：10,610名(2025年3月期)

事業内容：パチンコ、ボウリング、アミューズメント、シネマなどレジャーに

関する業務の経営、ビルメンテナンス事業、飲食事業、ゴルフ事業、

海外金融事業なども経営(グループ含む)