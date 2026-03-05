株式会社TCCマネイジメント(栃木県足利市／代表取締役 芳賀 琴葉、以下「当社」)が運営する「つつじヶ丘カントリー倶楽部」(栃木県足利市、以下「当倶楽部」)は、2026年2月末発表の＜楽天GORA AWARD2025＞において、以下を受賞しました。





・「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」第3位

・お客様アンケート投票による高評価ゴルフ場「北関東エリア部門」第3位





楽天GORAアワード2025受賞





■食事部門 ― 毎年ノミネートされ続ける“食の強み”

当倶楽部は、楽天GORA AWARDの食事部門において毎年全国ランキングにノミネートされており、「食事が美味しいゴルフ場」として広くご支持をいただいております。

今回の全国第3位受賞も、日頃よりご来場いただいているお客様の温かいご支援の賜物であり、心から感謝しております。





当倶楽部の代名詞ともいえるのが、全国でも数少ない「そばの匠」が打つ、“挽きたて・打ちたて・茹でたて”の三たて蕎麦です。香り高く、のど越しの良い蕎麦はお替りも可能で、「蕎麦を目当てに来場する」というお声も多数頂戴しております。





その味の根幹を支えているのが、群馬県赤城山麓に位置する深山ファームの無農薬そば※です。赤城山麓は、火山灰土が堆積した水はけの良い土壌と、夏でも冷涼な気候に恵まれた土地であり、香り高く雑味の少ない風味豊かなそばを育てます。

※栽培期間中に農薬を使用していないそば。





深山ファームは、2011年の「全国そば優良生産表彰事業」にて農林水産大臣賞を受賞、さらに2015年にも同賞を受賞しており、国内トップクラスのそば生産者として高く評価されています。





“国が認めた最高品質の素材を、当倶楽部の職人が三たてで提供する。”





素材と技の双方が100％を目指してこそ生まれる味わい――それこそが、つつじヶ丘カントリー倶楽部の三たて蕎麦の本質です。

プレーの満足度に加え、「食の記憶に残るゴルフ場」として、今後も本質を追求してまいります。





かき揚げとそば





そばの匠が心を込めて打つ三たてそば





■初受賞となる高評価ゴルフ場北関東エリア部門 第3位

北関東エリア部門は、お客様アンケートの評価をもとに選出される部門です。

今回、初めて第3位に選出いただいたことは、従業員一同にとって大きな励みとなりました。





お客様からは、

・「全スタッフの対応がよく、いつも気持ちよくラウンドできます」

・「蕎麦とスタッフの対応は日本一」

・「細かな気配りに温かみがあり、とても気持ちが良い」

・「地域NO.1のゴルフ場だと思います」

など、接客やホスピタリティに対する高い評価を多数いただいております。





お客様の“生の声”によって選ばれた本受賞は、私たちにとって何よりの誇りです。

皆様のご期待に応え続けられるよう、今後もより一層努力してまいります。









■足利スマートインターチェンジ(仮称)開通によるさらなる利便性向上

2027年度中には、足利スマートインターチェンジ(仮称)の開通が予定されております。現在、都心からは北関東自動車道 太田桐生ICを利用し約90分を要しますが、開通後は片道約20分程度の短縮が見込まれております。

アクセス向上により、これまで以上に多くのお客様にご来場いただける環境が整います。今後も地域に根差したゴルフ場として、広域から愛される施設づくりを進めてまいります。









■今後の展望

今後も当倶楽部は、「食」「接客」「コース品質」という三位一体の価値向上に継続して取り組み、お客様に選ばれ続けるゴルフ場づくりを推進してまいります。





食事面においては、看板メニューである三たて蕎麦の品質維持・向上はもとより、季節ごとの魅力あるメニュー開発や地元食材の活用を進め、“ここでしか味わえないゴルフ場グルメ”のさらなる進化を目指します。





接客・ホスピタリティ面では、全スタッフのサービス品質向上に向けた教育を強化し、お客様一人ひとりに寄り添った、温かみのあるおもてなしを一層磨いてまいります。





コース品質については、戦略性と快適性を両立したコースコンディションの維持・改善に努め、幅広いゴルファーの皆様にご満足いただけるプレー環境を提供してまいります。





さらに、2027年度予定の足利スマートインターチェンジ(仮称)開通を見据え、首都圏からの来場需要拡大に対応した受入体制の整備や、より利便性の高い施設運営にも取り組んでまいります。





地域との連携も一層深め、観光・食・スポーツを通じて地域価値の向上に貢献するとともに、「また来たい」と思っていただける記憶に残るゴルフ体験の提供を追求してまいります。





大滝や四季を眺めるレストラン





【当倶楽部概要】

名称 ： つつじヶ丘カントリー倶楽部

所在地 ： 栃木県足利市板倉町1570

運営会社： 株式会社TCCマネイジメント

URL ： https://www.tsutsujicc.com/