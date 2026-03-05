賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社(東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒)が展開する「アパマンショップ」の加盟企業、青木ハウジング株式会社(所在地：神奈川県横浜市緑区)は、このたび横浜市が推進する「横浜市SDGs認証制度(Y-SDGs)Standard」の認証を2026年3月1日に取得いたしました。









■横浜市SDGs認証制度(Y-SDGs)について

横浜市SDGs認証制度(Y-SDGs)

横浜市は、ヨコハマSDGsデザインセンターと連携し、SDGs達成に向け積極的に取り組む事業者を「横浜市SDGs認証制度(Y-SDGs)」として認証しています。本制度は、環境・社会・ガバナンス・地域の4分野30項目で評価を行い、「最上位」「上位」「標準」の3区分で認証されるものです。

青木ハウジングは、社内体制の整備、地域貢献活動の継続実施、働き方改革の推進、コンプライアンスおよび情報開示体制の強化などの取り組みが評価され、今回の認証取得に至りました。公開情報に基づく当社調査(2026年3月1日時点)では、横浜市緑区における不動産仲介分野での本認証取得の公表事例は確認できておらず、地域における持続可能な住まいづくりの取り組みとして意義ある一歩と考えております。





制度の詳細は横浜市公式サイトをご参照ください。

https://www.yokohama-sdgs.jp/









■青木ハウジングのSDGsへの具体的な取り組み

青木ハウジングでは、制度整備にとどまらず、実効性を重視した取り組みを進めています。

●組織・ガバナンス

・ハラスメント規程の明文化および定期研修

・外部相談窓口の設置

・一般事業主行動計画の策定

・女性活躍推進データの管理





●顧客・社会

・本部によるCS調査結果を活用した改善活動

・苦情対応簿と再発防止策の運用

・地域清掃・美化活動への継続参加





●環境

・電力使用量の可視化と数値管理

・LED化の推進による省エネルギー化





不動産賃貸業は「住み続けられるまちづくり」に直結する産業です。青木ハウジングは地域密着型企業として、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。









■SNSで「今」と「暮らし」を伝える取り組み

青木ハウジングでは、地域に根ざした不動産会社として、日々の企業活動をSDGsの実践と位置づけ、Instagram公式アカウントを通じて継続的に情報発信を行っています。共用部清掃や建物巡回、地域美化活動への参加、空き家管理、若手社員の育成など、持続可能なまちづくりに直結する取り組みを“見える化”しています。今後も地域とともに歩み、安心して暮らせる住環境づくりと信頼関係の深化に貢献してまいります。





Instagram： https://www.instagram.com/aokihousing/









■代表コメント 青木ハウジング株式会社 代表取締役 青木博昭氏

青木ハウジング株式会社 代表取締役 青木博昭氏

SDGs(持続可能な開発目標)という言葉は難しく聞こえるかもしれませんが、私たちが目指していることはとてもシンプルです。大好きな中山の街が、「10年後」「20年後」も、より住みやすく、笑顔あふれる街であり続けること。その想いを大切に、不動産のプロとして、また緑区の企業としてできることを一つひとつ積み重ねてまいりました。





今回の認証は、これまでの取り組みが評価された結果であると同時に、私たちにとって新たなスタートラインでもあります。地域とともに歩む企業としての責任を改めて自覚し、これからも中山駅前を拠点に、地域の皆さまの「住まい」と「暮らし」を全力で支え続け、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。









【青木ハウジング株式会社】

所在地 ： 神奈川県横浜市緑区中山一丁目27番5号

代表者 ： 代表取締役 青木博昭(宅地建物取引士)

事業内容： 売買、駐車場、不動産賃貸仲介・賃貸管理 ほか

URL ： https://aokihousing.co.jp/





【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 (東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒)は、EL CAMINO REAL株式会社(東京都千代田区・代表取締役 大村浩次)の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ(FC)事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/