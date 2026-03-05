デジタル化の進展に伴い、支払手段もインターネット空間で行われるキャッシュレス決済が進展しており、国はキャッシュレス決済を推進しています。消費者に利便性をもたらす一方、キャッシュレス決済の仕組みの多様化、支払手段により適用法令が異なる等の複雑化は利用者にとって理解しづらく、消費者トラブルの未然防止や被害救済を難しいものとしているといえます。

本シンポジウムでは、消費者取引に係るキャッシュレス決済の種類や仕組み、各支払手段において適用される法令等を整理し、キャッシュレス決済の問題点、決済代行業者を含む決済に関与した者の責任、キャッシュレス決済に関する法制等について検証いたします。

本シンポジウムは、ZoomウェビナーによるWeb配信で開催いたします。









■開催概要

＊開催日時： 令和8年3月16日(月)午後1時から午後4時30分まで

＊開催方法： ZoomウェビナーによるWeb配信(事前登録制)

＊対象者 ： 消費生活相談員、金融庁、経済産業省、消費者庁、市民、司法書士、

弁護士等※どなたでもご参加いただけます。

＊参加費 ： 無料

＊定員 ： 950名

＊申込締切： なし ※定員に達し次第、お申込みを締め切らせていただきます。

＊スケジュール(予定、敬称略)





開会挨拶(13:00～13:05)

第1部 ： 報告(13:05～13:45)

「キャッシュレス決済による消費者相談の現状」

登壇者： 渡邊優一(独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第2課 課長)

「実務の現場から」

登壇者： 佐藤逸子(日司連消費者問題対策委員会委員)

第2部 ： 基調講演(13:45～14:45)

「キャッシュレス支払いの法と消費者問題」

登壇者： 小塚荘一郎(学習院大学法学部教授)

休憩(14:45～14:55)

第3部 ： パネルディスカッション(14:55～16:25)

「デジタル化による消費者取引等におけるキャッシュレス支払に関する課題」

パネリスト：渡邊優一(独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第2課 課長)

小塚荘一郎(学習院大学法学部教授)

高田啓(日司連消費者問題対策委員会副委員長)

コーディネーター：山田茂樹(日司連消費者問題対策委員会副委員長)

閉会挨拶(16:25～16:30)









■お申込み方法

下記のURL又は二次元コードから直接お申込みください(Zoomウェビナーの登録ページに移動します)。

※通信料は視聴者のご負担となりますのでご了承ください。





※本シンポジウムにつきましては、日本司法書士会連合会ホームページでもご案内しております。

