ROY株式会社(本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役社長：大石竜次)は、2026年3月2日、インドネシア共和国バンドン市に所在するインドネシア国立教育大学(Universitas Pendidikan Indonesia／以下 UPI)にて、土木工学専攻の学生約100名を対象とした「ROY建築学科 日本語コース」を開始しました。本コースは、日本での就労を見据え、2級建築施工管理技士の資格取得を目指す専門教育プログラムです。





■背景：建設業界における施工管理人材不足

日本の建設業界では、技能労働者および施工管理技術者の高齢化が進行しており、若年層の入職者減少が課題となっています。国土交通省の統計でも、建設業就業者の年齢構成の偏りが指摘されており、将来的な人材不足が懸念されています。





こうした状況を踏まえ、ROY株式会社は、理工系分野で学ぶ海外の学生を対象に、日本の資格制度と連動した教育プログラムを設計しました。









■100名規模から選抜、専門教育を実施

本年度は、UPIおよびSANGGA BUANA UNIVERSITYの土木工学専攻学生約100名を対象に説明会および自己紹介と基礎日本語(ひらがな・カタカナ)教育を開始しました。オンラインと対面授業を併用し、約2か月の選抜期間を経て約30名を本コース生として選抜予定です。2026年5月より専門カリキュラムを本格的に開始します。





■カリキュラムの特徴

本プログラムでは、以下の内容を体系的に実施します。





・日本語能力試験N2レベルの日本語教育

・建設分野の専門用語教育

・2級建築施工管理技士第一次検定対策

・第二次検定に必要な記述力・実務理解の強化

・報告書作成、ビジネスメールなどの実務演習





さらに、インドネシア西ジャワ州カラワンにあるROY建築研修センターにて、実際の建設現場を活用した実地研修を実施します。足場、内装、屋根修理、塗装などを題材に、工程管理や安全管理、施工管理技士として必要な視点を実践的に学びます。





修了後は、ROY株式会社にて1年間の施工管理実務経験を積み、2級建築施工管理技士資格取得を目指します。









■教育支援および地域貢献活動

本取り組みにあわせ、ROY株式会社は両大学の発展支援および台風・洪水被災地域の植林活動を目的としたグリーンプログラムに寄付を実施しました。インドネシアの若者教育支援と自然環境保全の両立を目指しています。





■今後の展望

ROY株式会社は、インドネシアに建築研修センターを設置し、日本基準の建設技術および日本語教育を一体的に提供しています。今後はジャカルタ、バンドン、バリ島への拡大を予定しており、2029年までに年間3,000名規模の卒業生輩出を目標としています。また、特定技能制度対象分野への展開も視野に入れています。





建築研修センターの詳細や取り組みについては、外国人技能実習生特設サイト「accept」にて紹介しています。

【accept】 https://momo-roy.com/









■ROY株式会社 会社概要

本社所在地： 神奈川県川崎市高津区坂戸3-16-1

代表者 ： 代表取締役 大石 竜次

設立 ： 2009年1月23日

公式サイト： https://roy-g.com/









■ROYグループ会社

株式会社REsta

・EPARKくらしのレスキュー： https://rescue.epark.jp/

・ちいくたいむ ： https://chiiku-taimu.com/

・もふたいむ ： https://mofu-taimu.com/





ホームレスキュー株式会社

・害鳥・害獣・害虫防除事業： https://kujo-service.com/