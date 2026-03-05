漬物専門店「銀座若菜」と天むす・天むす弁当専門店「地雷也」のコラボレーションによる贅沢な天むす弁当が誕生。漬物を絶妙なアクセントに、春の彩りが散りばめられた「コラボ天むす弁当」が、2026年3月4日より地雷也 銀座三越店にて期間限定で販売されます。また、今回のコラボを記念して、銀座若菜の店頭でも「コラボ記念おむすびセット」を販売いたします。

観劇や行楽に！漬物と天むすの美味しいハーモニー。

地雷也のこだわり天むすに、銀座若菜のお漬物が組み合わさって生まれた新しい美味しさ。今だけしか味わえない贅沢天むすは3種類。名物「江戸ごぼう」の香ばしい天ぷらをトッピングしたえび天入り、鮮やかな紅色の「しそ紅生姜」ご飯の天むす、爽やかな香りと食感「梅香る沢庵」ご飯の天むすと、様々な味わいが楽しめます。一緒に詰合せたお惣菜も可愛らしい彩りで、春気分を盛り上げてくれます。今回、銀座三越店のみで数量限定販売をする特別なお弁当です。

商品： ＜地雷也＞＜銀座若菜＞コラボ天むす弁当価格： 税込 1,404円（1折）販売期間： 2026年3月4日（水）～3月17日（火）販売店舗： 地雷也 銀座三越店（新館地下2階）

■地雷也について名古屋名物「天むす」の専門店。ふっくら炊き上げた国産米、新鮮な天然エビの香ばしい天ぷら、香り豊かな海苔、素材選びから製法までこだわった手作りの天むすは、ひと口サイズで食べやすく、冷めてもおいしい味わいが特長です。

お漬物で春色おむすびを手作り。コラボ記念セット発売！

今回のコラボを記念して、銀座若菜でも、特別セットをご用意しました。地雷也のお弁当の具材に使用してもらった3種のお漬物、「江戸ごぼう」「しそ紅生姜」「梅香る沢庵」を、レシピカードと一緒に、特別価格で販売いたします。春の行楽シーズン、新生活の始まりに合わせて、ご家庭でのお弁当作りに役立てて頂けるちょっとお得なセットです。こちらも銀座三越店のみの限定販売です。

商品： コラボ記念おむすびセット（江戸ごぼう・しそ紅生姜・梅香る沢庵入り）価格： 税込 1,296円（1折）販売期間： 2026年3月4日（水）～3月17日（火）販売店舗： 銀座若菜 銀座三越店（本館地下2階）

■銀座若菜について昭和28年開業の漬物専門店。「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもと、伝統の技と日本が誇る発酵の漬け床を大切にしながら、現代の食卓にも合うようなオリジナルの創作漬物を一つひとつ手作りで製造しています。

会社概要

会社名： 株式会社地雷也所在地： 愛知県名古屋市東区徳川1丁目739番地代表者： 菅川尚子事業内容： 天むす（おにぎり）・弁当の製造及び販売・フランチャイズ事業・飲食店経営HP：https://www.jiraiya.net/会社名： 株式会社若菜本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1代表者： 山田耕平事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売HP：https://www.ginzawakana.com/【お客様お問い合わせ先】※本リリースに関するお問い合わせは以下までTEL：0120-54-5611e-mail：web@wakana.co.jp