亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、噛むほどにじわっと旨み広がる新感覚スティックおつまみ『32g ザクスティック レモン広がる香ばしチキン風味』（以下：『ザクスティック レモン広がる香ばしチキン風味』）を、3月9日（月）から4月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■自分時間を彩る、クラフトビールと相性ぴったりなスティックおつまみ

『ザクスティック レモン広がる香ばしチキン風味』は、春の訪れを感じさせる爽やかな味わいのクラフトビールとの相性を追求して開発した、ザクッとした噛み心地とじわっと広がる旨みが特長のスティックおつまみです。噛むほどに爽やかなレモンの香りと、香ばしいチキンの旨味が広がる味わいに仕上げました。生地は、“つまみやすさ”と“食べやすさ”を考慮し、ひとくちサイズのスティック形状を採用。低温でじっくり揚げることで、ザクッとした食感を実現しています。さらに、クラフトビールの味を引き立てるローストアーモンドを組み合わせ、より満足感のある仕立てにしています。こだわりが詰まった『ザクスティック レモン広がる香ばしチキン風味』とともに、ゆったりとした自分時間をお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 32g ザクスティック レモン広がる香ばしチキン風味2. 発売日 / 発売期間 2026年3月9日（月）から4月末まで3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 149円前後/ 160円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。