全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では、「インファナル・アフェア」3部作を放送します。2026年3月6日（金）は映画「インファナル・アフェア」、13日（金）は映画「インファナル・アフェアⅡ 無間序曲」、20日（金）は映画「インファナル・アフェアⅢ 終極無間」をお届けします。

１．「インファナル・アフェア」3部作

警察と犯罪組織それぞれに潜入を命じられた２人の男が、身の危険と心のゆらぎに苦悶しながら 10 年の時を経て対決の時を迎える姿を緊迫感溢れるタッチでスリリングに描く。主演はアジアを代表するスーパースター、アンディ・ラウとトニー・レオン。 1作目の大ヒット作により、続編が製作され、3 部作となった。また、マーティン・スコセッシ監督によるリメイク作品は、アカデミー賞を受賞。（全作品日本語字幕）■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/infernal-affairs/

３月6日（金）よる8時～ 映画「インファナル・アフェア」

【出演者】トニー・レオン、アンディ・ラウ ほか【スタッフ】監督：アンドリュー・ラウ、アラン・マック ©2002 Media Asia Films (BVI) Ltd. All Rights Reserved.

3月13日（金）よる7時55分～ 映画「インファナル・アフェアⅡ 無間序曲」

【出演者】エディソン・チャン、ショーン・ユー ほか 【スタッフ】監督：アンドリュー・ラウ、アラン・マック ©2003 Media Asia Films (BVI) Ltd. All Rights Reserved.

3月20日（金）よる7時55分～ 映画「インファナル・アフェアⅢ 終極無間」

【出演者】アンディ・ラウ、トニー・レオン ほか【スタッフ】監督：アンドリュー・ラウ、アラン・マック ©2003 Media Asia Films (BVI) Ltd. All Rights Reserved.

