大正製薬株式会社（以下、当社）は、睡眠中に疲労回復をサポートし、朝に持ち越す疲労※１を予防するリポビタンDXのPRの一環として、北海道の豪雪地帯である岩見沢市の雪かきボランティア団体へリポビタンＤＸを寄贈しました。朝早くから雪かきを行う生活者を少しでもサポートできるように、これからも朝の持ち越し疲労の予防の理解促進に取り組んでまいります。※1しっかり寝たのに、寝ている間に疲労回復が追い付かず、前日の疲れが残ってしまうこと

雪かきの労働対価（ ※道銀地域総合研究所調べ ）

北国の生活者は長年雪との過酷な戦いの日々を送っています。道銀地域総合研究所の調査によると、道内における雪かきの労働対価を賃金換算したところ、年間534億円の価値があるとの試算になりました。家庭における雪かきは相応の価値がある重労働ですが、豪雪地帯においては生活に支障が出る恐れがある由々しき問題です。とりわけ、自力での除雪が困難な高齢者世帯などを無償で支えるボランティアの皆様は、ご自身の生活以上の疲労が蓄積しやすい過酷な環境に置かれています。※引用元：道銀地域総合研究所https://www.hokkaidobank.co.jp/common/dat/2025/0206/17388148702260439.pdf

大正製薬が雪かきの疲労ケアに取り組む意義

冬の北海道において、除雪作業は単なる家事ではなく、地域のインフラと安全を維持するための過酷な重労働です。特に近年は高齢化が進み、自力での除雪が困難な世帯を無償で支えるボランティアの皆様の身体的負担は計り知れません。 長年、生活者の疲労と向き合ってきた当社は、この地域特有の切実な課題に対し、睡眠中の疲労回復という新しいアプローチで貢献したいと考えました。朝から元気に除雪作業へ向かっていただけるよう、おやすみ前の服用で朝の持ち越し疲労を予防するリポビタンDXを通じ、地域を支える皆様の健康と安心をサポートいたします。

朝の持ち越し疲労を予防するリポビタンDX

当社が行ったWEB調査※2では、40代～50代で疲れを感じている人の2人に1人が疲労を朝になっても感じる“朝の持ち越し疲労”を経験していることが明らかになりました。 リポビタンＤＸは、「リポビタン（錠剤）」として発売されたブランド第一号製品以来の約40年ぶりに登場した錠剤タイプの疲労回復が期待されるビタミン剤です。15才以上1日1回3錠の服用で、エナジーサイクルに働きかけるタウリン500mgやビタミンB1,B2,B6が摂取できます。また睡眠サポート成分のグリシンとシゴカを配合しております。しっかり寝たのに起きた瞬間から疲れている方におすすめの製品です。さらに、おやすみ前の服用を考えて、カフェインを配合していないのも特長です。 リポビタンDXを寝る前に３錠飲むことで、雪かきに限らず、朝から活動をされる皆さんの朝の持ち越し疲労予防が期待でき、朝から活力のある１日をサポートします。※2調査名：「現代人の疲労感に関する調査」調査期間：2025年6月調査対象：全国の有職者／40代～50代の男女、計1,000人（性年代均等割付）調査方法：インターネットエリア：全国調査会社：株式会社インテージ

岩見沢市社会福祉協議会 雪かきボランティアのお取り組みについて

北海道随一の豪雪地帯である岩見沢市では社会福祉協議会が中心となって、近隣に親族等がいなく、自力での除雪が困難な高齢者・障がい者世帯などの除雪支援をお手伝いしてくださるボランティアを募集しております。市民のために雪かきに取り組まれる皆様の一助になりますよう、ささやかながらではありますがボランティアに参加いただける皆様にリポビタンDXをお試しいただけるする運びになりました。※岩見沢市社会福祉協議会のお取り組みについてはHPをご参照ください。http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/gaiyo

リポビタンDXの商品説明

＜製品情報＞

販売名：リポビタンｔｂ区分：指定医薬部外品＜用法・用量＞15才以上1日1回3錠＜効能・効果＞★疲労の回復・予防★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給＜リポビタンDXシリーズ製品サイト＞https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/tablet/

