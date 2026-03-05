リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表 福嶋 直）が運営する「HOTEL SANSUI NAHA（ホテル サンスイナハ）」では、女性のお客様を中心とした滞在満足度のさらなる向上を目的に、美容機能に優れたの高品質ヘアケア機器の導入を3月1日（日）より開始いたしました。

沖縄の紫外線やアクティビティ後も、美しさを整える滞在へ

沖縄の旅では、強い紫外線の中での観光やマリンアクティビティ、プールなど、髪にダメージを受けやすいシーンも多くあります。本取り組みでは、旅先でも“キレイを妥協しない”滞在を叶えるため、美容機器メーカー「ヤーマン」ならではの先進テクノロジーを搭載した「リフトドライヤースマート」「スムースアイロン フォトイオンプラス ストレート」「スムースアイロン フォトイオン カール」を導入。沖縄の海やプール、温泉を満喫した後でも、ツヤとうるおいのある仕上がりへ整え、サロン帰りのような美髪体験を提供します。

スイート客室には3種すべてを完備、エグゼクティブフロアの魅力を強化

最上位客室である「SANSUIスイート」には、ドライヤー・ストレートアイロン・カールアイロンの3種すべてを設置。さらに、「エグゼクティブツインルーム」「エグゼクティブトリプルルーム」にはドライヤーを設置し、エグゼクティブフロアの滞在をより一層上質な時間にします。

女子旅や記念日ステイ、推し活遠征など、写真や特別な時間を大切にしたいシーンに寄り添いながら、ホテルステイそのものが“美を整える時間”となる新たな価値を提供します。今後もホテル サンスイナハでは、美しさと心地よさを両立した滞在体験の創出を通じ、ワンランク上のホテルステイを提案してまいります。

HOTEL SANUSI NAHA 琉球温泉 波之上の湯

地上14階建て全278室の「HOTEL SANSUI NAHA 琉球温泉 波之上の湯」では、南シナ海の美しい海や慶良間諸島が見渡せる14階スカイバーラウンジとルーフトップのシースループール、天然温泉と直結する2階屋外プール、露天風呂やサウナを備えた天然温泉「琉球温泉 波之上の湯」、琉球和食レストランなどを完備。さらに、那覇空港とホテルを結ぶ無料シャトルバスを毎日運行しており、レンタカーが無くともリゾート気分を味わえる利便性も魅力のひとつです。観光・ビジネス・女子旅など多様なシーンに寄り添いながら、お客様のスタイルに合ったホテルステイを提供いたします。

https://www.resorts.co.jp/sansuinaha