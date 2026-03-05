一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、「いちごとみるくフェア」の10周年の感謝を込めて実施するInstagramキャンペーンの第2弾が2月25日（水）から開始したことをお知らせいたします。

「いちごとみるくフェア」は1月15日（木）から開始しており、今年で10周年を迎えます。同日から実施したInstagramキャンペーン第1弾では、想定を上回る応募があり、大変好評でした。その反響を受け、第2弾では、いちご2ケース（計8パック）と乳製品を詰め合わせた"おうちで贅沢時間セット"を抽選で15名様にプレゼントします。

■大好評だった第1弾

第1弾では、牛乳10Lといちご4ケース（計16パック）が抽選で15名様に当たる「生活応援キャンペーン」を1月15日（木）～2月14日（土）まで実施しておりました。キャンペーン初日からたくさんのコメントが寄せられ、2,000件を超える応募が集まりました。

■第2弾は"おうちで贅沢時間セット"

今回のプレゼントは、前回に続き那須塩原市内のいちご生産者である菊池いちご園のとちあいか2ケース（計8パック）に加え、道の駅 明治の森・黒磯の発酵バターを含む乳製品セットとなります。乳製品セットの詳細は、届くまでのお楽しみ。

前回よりもパワーアップした内容となり、那須塩原の「おいしい」をおうちで楽しめる贅沢セットとなっています。

■キャンペーン概要

・キャンペーン名いちごとみるくフェア Instagramキャンペーン・応募期間2026年2月25日（水）～3月15日（日）・応募方法①那須塩原市観光局公式Instagramアカウント（＠nasushiobara_city_tourism）をフォロー②対象投稿に「いいね」および絵文字コメント

・当選確率UP！「飯テロ賞」アカウントのタグ付＆ハッシュタグ「#いちごとみるくフェア2026」をつけて、いちごや牛乳、ヨーグルトを使った「見ているだけでお腹が空いちゃう」投稿をしてくれた方は、当選確率がアップするかも？

・当選発表3月15日（日）以降、当選者にDMでご連絡

【当選後のお願い】当選された方は、以下の内容をお願いいたします。①「#いちごとみるくフェア2026」をつけて、賞品で楽しんでいる様子（ケーキを作って家族で食べている写真など）をご自身のSNSにご投稿ください。②那須塩原市観光局公式Instagramへ写真データをご提供ください。

■スタンプラリーも実施中

キャンペーン第1弾と同時に開始したスタンプラリーは、3月31日（火）まで開催しております。

那須塩原市内の対象施設を巡り、スタンプを3つ集めるとオリジナル巾着をプレゼントいたします。さらに、スタンプを3つ集めた方は、専用フォームからご応募いただくことで、毎月抽選で10名様に那須塩原市の特産物などが当たるＷチャンス賞にもご参加いただけます。

まだ参加されていない方は、この機会にぜひ那須塩原市を訪れ、対象施設を巡りながらスタンプラリーをお楽しみください。

【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人那須塩原市観光局〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4TEL：0287-46-5326