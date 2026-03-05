一般社団法人 日本アニメフィルム文化連盟（以下「NAFCA」）が運営するアニメータースキル検定（アニ検）トレス・タップ割り検定の６級、５級、準４級が2025年11月29日（土）に開催され、このたび採点が完了いたしましたので、結果レポートをまとめました。

開催場所 東京、大阪、名古屋、福岡、新潟 受検者数 約250名 合格率 ６級 84％ ５級 25％ 準４級 32％ 今回は既存の６級、５級に加えて、「準４級」検定を新設いたしました。準４級ではアップとロングのトレス2題による「プロとして通用するトレス線が引けているか」を合格基準としています。準４級は５級合格者のみが受検資格を持ち、比較的絵を描き慣れている受検者が多く、さらに新設級であったことからプロのアニメーターの受検者も見られました。その結果、合格率は５級を上回る結果となっています。 準４級の合否判定は、採点者がアップ／ロングをそれぞれ10点満点で評価し、2題ともに全採点者が6点以上を付した者を合格としました。詳細な採点基準は以下です。10点9点→TV作品レベルで通用8点7点→先輩の指導のもと新人向けカットを任せられる 6点→トレス研修修了相当（中割研修に進める水準）5点以下 不合格 準４級の合格は、プロとして通用する水準に近いレベルを認定するものです。ただ、採点者からは「独り立ちするためには、もう少し練習や経験を積むことが望ましい」との評価が多く見られました。受検された皆様には、今後もトレスやタップ割りの基礎練習を継続していただき、さらなる技術の向上を目指して、トレスやタップ割りの基礎練習に日々励んでいただければ幸いです。 なお、次回第４回の検定は2026年7月頃を予定しています。詳細の日程や会場については決まり次第順次発表していきますので、公式サイトや公式SNSをご確認ください。アニ検公式サイト：https://aniken.sikaku.gr.jp/NAFCA公式Xアカウント：https://x.com/NAFCA_officialトレス・タップ割り検定教科書、練習用素材集販売情報：教科書：https://www.amazon.co.jp/dp/4991379202練習用素材集：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFHLW5MD （６・５級向け） https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ4NJCRB/ （準４級向け） アニメータースキル検定（略称：アニ検）について

アニメーターのスキルの土台となる「動画」という分野の技術と知識を測る検定です。プロのアニメーターになりたい人はもちろん、絵を描くのが大好き！という方や、制作・監督志望の方、アニメファンの方もぜひチャレンジしてみてください

-----日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）について2023年4月設立。アニメプロデューサー、監督、アニメーター、声優等からなるアニメの業界団体。「アニメに未来があることを信じたい」をスローガンとして、製作側もクリエイター側もどちらの意見も加味しながら、業界の課題に取り組んでいます。公式サイト：https://nafca.jp/-----