一般社団法人 日本相続対策研究所(所在地：東京都品川区、代表理事：本間 絵美子)は、新セミナー『築古・老朽化物件の不動産相続対策～なにもしないは下策、財産を遺すは中策、【財産を増やせる仕組み】を遺すが上策～』を、2026年4月18日(土)から随時、品川区立総合区民会館(きゅりあん)にて開催いたします。





孫の代まで財産を遺すために





相続の現場では、アパート・マンションの建設後、賃貸経営に必要な知識を持たず不動産経営に取り組んでいるために、「負の財産」になっていたり、「老朽化により収益が上がらない経営」になっていたりしていることによく直面します。





講師は長年賃貸不動産オーナーの相続対策をしてきて、「少しの対策・わずかな知識があれば負動産化が避けられたケース」や、不動産活用は借金があることが多く、「知らなかったではすまされない危険なケースがあまりにも多い」ことから、不動産オーナー向けに築古・老朽化物件の不動産相続対策セミナーを開催することにしました。





このセミナーの開催により、 多くの方に「少しでも収益性アップのための知識や老朽化にも負けない不動産活用の知識」を身につけていただき、「子や孫に財産を遺すだけではなく財産を増やす仕組みを残して」頂き、相続不動産による諸問題の解消をしていくことをめざしています。









■セミナー概要

テーマ ： 築古・老朽化物件の不動産相続対策

～なにもしないは下策、財産を遺すは中策、【財産を増やせる仕組み】を遺すが上策～

日時 ： 2026年4月18日(土曜)10:45～12:15 (受付10:35～)

対象者 ： 一般の方

講師 ： 本間 文也

開催場所： 品川区立総合区民会館(きゅりあん) 第3グループ活動室

(東京都品川区東大井5-18-1)

詳細URL ： https://jsr.or.jp/about_seminnar/real-estate-1/









■講師プロフィール

一般社団法人 日本相続対策研究所 所長 本間 文也

エックスアイティー株式会社 代表取締役

東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長





【経歴】

2010年 NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長

2011年 NPO法人 BS経営研究所 所長

2016年 一般社団法人 日本相続対策研究所 所長

2024年 東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

URL： https://souzokutaisaku.jp/





ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター、ADR(裁判外紛争解決手続)調停人





【講演実績】

東京税理士協同組合(36時間研修講師)・東京土地家屋調査士会・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA(JAバンク)・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・パナソニックエレクトリックワークス(旧松下電工)労働組合・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・LIFULL HOME'S Business・マネックス証券株式会社・保険会社・ハウスメーカー・不動産管理会社など





【取材協力歴】

NHK フジテレビ 読売新聞 朝日新聞 韓國日報 韓国経済新聞

税界タイムス 全国賃貸住宅新聞 月刊 家主と地主