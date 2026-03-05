輸入物販事業を展開するJAPAN CROWDFUNDING(所在地：福岡県)は、累計3,500本を突破した人気シリーズ「The ZERO」最新モデルを、応援購入サービスMakuakeにて先行販売開始いたしました。





異次元の高級ステアリングカバー





前作では

・応援購入総額 3,338,568円(2225％)

・追加モデルでは 5,388,350円(10,776％)

という驚異的な実績を記録。

満を持して、ユーザーの要望が最も多かった 小型車対応サイズを新たに追加しました。









■まずお伝えしたい、3つの新定番

【安心】

長時間ドライブでも“指1本でラク”安定したハンドル操作をサポート。

グリップ設計により手汗や滑りに配慮し、免許取り立ての方や高齢ドライバーの方にも扱いやすい操作感を目指しました。





【かんたん】

誰でも約10秒で装着。軽～普通車まで幅広く対応◎

工具も力も不要。家族の車にも付け替えOK。





【高コスパ】

ハンドル劣化を防ぎ、愛車の“査定価値”まで上げる

手汗跡・テカリ・摩耗は、中古車査定で確認されることがあるポイント。

The ZEROで守ることで、売却時の査定額に差がつく可能性も◎





■車査定士がこっそり教える「査定で重要なチェックポイントの一つ“ハンドル”」





リセール価値のサポート





意外と見落としがちな、査定額を左右するポイント

中古車の査定現場では、ハンドルのテカリ・手汗跡・表面劣化は“修復が難しいダメージ”として評価に影響する場合があります。





日々の運転で少しずつ蓄積する劣化が、将来の売却価格に響いてしまうことも少なくありません。

だからいま、“ハンドルを守ること = 車の価値を守ること”という考え方が急速に広がっています。









■The ZEROとは

ただのカバーではない。“異次元の高級ステアリングカバー”





高級車仕様のデザイン





The ZEROシリーズは、吸い付くようなグリップ × 高級質感 × 快適なハンドル操作のサポートを追求した、次世代のステアリングカバー。





GR86・ハリアー・ジムニーシエラ・CX-8・N-BOX・エクストレイルなど、幅広い車種のドライバーに愛されています。









■前作レビューが証明する圧倒的支持(抜粋)

★★★★★「車格が上がる。全車に装着してます」

★★★★★「手汗でも滑りにくく、ハンドル操作がしやすい」

★★★★★「家族が運転する際も握りやすく操作しやすい点が気に入っています」

★★★★★「握った瞬間に違いがわかる。指1本で操作可能」

★★★★★「純正に戻れない。高くても売れる理由がわかる」

★★★★★「テスラにも合う。見た目を損なわず高級感UP」









■新モデルの特徴(5つ)

(1) 異次元グリップで“滑らない・疲れない”

手汗・乾燥・冬の冷えでも握りやすいグリップ設計





(2) わずか約10秒の装着

工具不要で誰でもカンタン。





(3) 高級インテリアと調和する上質デザイン

車格を引き上げるマット質感。





(4) 小型車向けサイズが新登場

N-BOX、アクア、ヤリスなどにジャストフィット。





(5) 愛車の“売却価値”を守る

劣化を防ぎ、査定ダウンを回避する「価値保全アイテム」。









■春のドライブシーズンに最適

免許取り立て・高齢者ドライバーにも選ばれる理由





春は、

・新生活の通勤

・ドライブ旅行

・帰省

・自動車学校卒業後の初運転

“初めてハンドルを握る人”が増える季節。





主張しすぎない美しさを追求





The ZEROは、握るだけで安定する安心感から、免許取り立ての方、高齢者ドライバーへのプレゼントとしても人気が急増しています。

家族のドライブを快適にする“運転サポートギフト”としても評価されています。









■販売概要

製品名 ： 次世代ステアリングカバー「The ZERO」

販売価格 ： 通常価格 13,200円(税込)

【Makuake限定 37％OFF】8,316円

販売期間 ： 2026年3月5日(木)～4月19日(日)

お届け予定： 2026年7月末まで

付属品 ： 本体

販売ページ： https://www.makuake.com/project/sugoi27/

備考 ： 発送は日本国内のみ