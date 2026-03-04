biid株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）が運営する「横浜港ボートパーク」（神奈川県横浜市 Web: https://www.boatpark.yokohama/） では、2026年3月20日（金・祝）から4月12日（日）までの期間限定で、毎年大好評のお花見企画「お花見クルーズ2026」を開催いたします。横浜屈指の桜の名所「大岡川プロムナード」沿いをボートで巡り、水上から間近に桜を愛でる、この時期だけのプレミアムな体験をご提供いたします。

潮風を感じながら、約500本の桜並木を巡る贅沢

本クルーズでは、みなとみらいの景色を背にボートで出発し、約500本の桜が続く大岡川をゆっくりと進んでいきます。今回使用するボート「SRV」は、小回りがきくオープンなタイプ。陸上の人混みを気にすることなく、川の両岸からせり出す桜を、驚くほど間近で見上げることができます。頭上をピンク色に埋め尽くす「桜のトンネル」をくぐり抜けたり、水面に広がる花びらの絨毯をかき分けて進んだりと、ボートに乗った人だけが出会える春の絶景が待っています。潮風を感じられる特等席で、特別な時間を過ごしてみませんか？

『お花見クルーズ2026』3つの魅力

大岡川の「桜アーチ」を至近距離で見上げる特等席

約500本の桜が両岸からせり出す「大岡川プロムナード」をボートで周遊。水上という特等席から見上げる桜のトンネルは、迫力満点です。

【新登場】飲み放題付き！特製「おつまみセット」

クルーズ限定の「おつまみセット（2,500円/1名）」をご用意。唐揚げ、ガーリックシュリンプ、フィッシュフライなどお酒が進むメニューに、缶アルコール＆ソフトドリンクの飲み放題が付いた贅沢なセットです。

愛犬同伴OK！完全プライベートな貸切空間

屋根のないオープンボートを1艇まるごと貸切。周囲に気兼ねすることなく、360度広がるパノラマビューを独り占めできます。ワンちゃんも同伴可能なため、愛犬と一緒に特別な春の思い出作りを楽しめるのも魅力です。

「お花見クルーズ2026」概要

開催期間： 2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）場所： 横浜港ボートパーク乗船時間： 約50分間運行スケジュール：①11:00～ / ②12:00～ / ③13:00～ / ④14:00～ / ⑤15:00～ / ⑥16:00～料金（税込）： 大人 7,500円 / 1名（※2名様より予約可、最大5名＋犬）子ども料金： 3,000円（小学生以下）オプション： 飲み放題付きおつまみセット 2,500円 / 1名予約方法： 公式サイトより事前予約制

Hemingway横浜について

https://hemingway-yokohama.cafe/news/event-hanami-2026/https://hemingway-yokohama.cafe/reserve_cruise/

横浜の海に浮かぶSUP会員施設「横浜港ボートパーク」内に位置するカフェ＆バー「Hemingway横浜」。施設内にありながらビジター利用も可能で、360度オーシャンビューの開放的なロケーションが魅力です。店内では、横浜・みなとみらいの絶景を眺めながら、名物のスープカレーや大人気スイーツのベーグルフレンチトーストなどをお楽しみいただけます。都会のオアシスとして、日常を忘れる贅沢なひと時をお過ごしいただけます。

会社概要

https://hemingway-yokohama.cafe/https://boatpark.yokohama/

会社名 ：biid株式会社代表者名：代表取締役 松尾 省三所在地 ：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号：050-2018-0924HP ：https://biid.jp/

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上電話番号：050-2018-0924E-mail：koho@biid.jp