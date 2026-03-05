「URふるさと応援プロジェクト」が『DANCHI CARAVAN in町田山崎』～つながる防災祭～にて、福島県漁業協同組合連合会の協力のもと、福島県産水産物等の美味しさと安全性、そして魅力を発信する「ふくしま常磐もの」の振舞いを実施します。福島の海の幸「メヒカリ」と松川浦産の「アオサ」を使用したメニューを無料でご提供！さらに今回は特別企画として、福島県産水産物の数量限定販売も実施いたします。サクサクのメヒカリ唐揚げと、磯の香り豊かなアオサスープをぜひご堪能ください。

■「ふくしま常磐もの」振舞いについて

出 店：DANCHI CARAVAN in町田山崎開催日時：2026年３月７日（土）、８日（日）11：00～（無くなり次第終了） ※荒天時中止、小雨決行会 場：東京都町田市山崎町2130 町田山崎団地 赤さく広場アクセス：町田駅からバスで約15分古淵駅からバスで約10分「山崎団地センター」バス停下車内 容：〇メヒカリの唐揚げの振る舞い（各日600食 合計1200食）〇アオサスープの振る舞い（各日600食 合計1200食）〇メヒカリ（冷凍）・さんまのポーポー焼き（冷凍）・アオサの販売〇パネル展示による福島県産水産物の安全性PR、魚種の紹介協 力：福島県漁業協同組合連合会運 営：株式会社URリンケージ地域の方々と共に楽しむ賑やかなイベントと、美味しい『ふくしま常磐もの』をお楽しみください！！

■URふるさと応援プロジェクトについて

「つながり」を大切にし、社会課題を解決してきたURが、少子⾼齢化や過疎化により困っている地域の課題についても何かお手伝いできないかとUR都市機構が立ち上げた取り組みが「URふるさと応援プロジェクト」。地域経済の活性化とURが関わるまちや団地の魅力向上を同時に達成することを目指し、URの団地やURがまちづくり支援を行う地区で「観光に来て欲しい」「まちを知ってほしい」「特産品を買って欲しい」などでお悩みの自治体等の皆様と連携し、地域の特産品・名産品のマルシェや観光PRなどを行う取り組み。

■DANCHI Caravan in 町田山崎について

「DANCHI Caravan in 町田山崎」は、東京都町田市の町田山崎団地で開催される、防災をテーマとした地域参加型イベントです。2015年の初開催以来、団地の屋外空間を活かし、子どもから大人まで楽しみながら防災について学べる機会を提供しています。イベントの趣旨は、被災時に役立つ知識や体験を通じて「もしもの時の備え」を改めて考えるきっかけをつくること、さらに地域住民や関係団体のつながりを深めることにあります。頻発する自然災害への意識が求められる中、住民・地域・企業・教育機関などが気軽に集い、互いを知りつつ「防災」について考え、日常の備えや行動について学ぶきっかけを提供することを目的として開催されています。開催日時 ：2026年３月７日（土）、８日（日）11：00～16：00※荒天時中止、小雨決行開催場所 ：UR町田山崎団地 JKK町田木曽住宅 赤さく広場・名店街・コミュニティセンター前広場住 所：〒195-0075 東京都町田市山崎町2130主 催：UR都市機構、町田山崎団地自治会・自主防災会、山崎団地名店会後 援：町田市サイトURL：https://danchicaravan.jimdosite.com/

■URリンケージの取組みについて

まちづくり支援事業などを行うＵＲリンケージでは、これまでも各地域の農産物や加工品を首都圏のニュータウンや団地などで販売する賑わいイベントを開催し、地元の特産品をより多くの首都圏の人に知ってもらい、味わっていただく機会の提供に努めています。例えば福島直送の野菜やフルーツを販売する「ふくしまマルシェ」は人気のイベントです。2022年からは福島県漁業協同組合連合会による「ふくしま常磐もの」のPRイベントを運営し、メヒカリの唐揚げ・焼きサンマ・アオサのスープの振る舞いを通じて、福島県産水産物の魅力の発信と復興の現状等への理解促進を図っています。今後もURリンケージでは、地方と団地、生産者と消費者（居住者）をつなぎ、関係人口の創出を目指して取り組みを進めて参ります。

【本件に関するお問い合わせ】

担当：有山・上原 TEL：090-2637-2961（有山）/ 080-2304-0277（上原） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ariyama-s@urlk.co.jp/uehara-kiz@urlk.co.jp