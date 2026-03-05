島原温泉ホテル南風楼、大人気のキッズコーナーがさらに進化！「ボールプール」が大幅リニューアル！
島原温泉ホテル南風楼(所在地：長崎県島原市)は、お子様連れのお客様により快適にお過ごしいただけるよう、2025年9月に館内のキッズスペースを大幅にリニューアルいたしました。
さらに、 2026年2月には、ハイハイ期の赤ちゃんも安心して遊べる「赤ちゃん専用エリア」を新たに設置。客室にもジップライン(5部屋限定)を導入したことをお知らせいたします。
・2025年9月、「ボールプール」が、圧倒的なスケールで大幅リニューアル。
大人気のキッズコーナーがさらに進化！ロビーの「ボールプール」大幅リニューアル。
より深く、より楽しく！夢中になれる新ボールプール
【屋内ボールプール】
キッズコーナーとジップライン
以前からたくさんのお子様に愛されたボールプールがもっとダイナミックに遊べるよう、よりゆったりとした空間に生まれ変わりました。
まるでカラフルな海に浮かんだかのようなワクワク感に、お子様のテンションも最高潮！
屋内スペースなので、お天気を気にせずいつでも元気いっぱいにお楽しみいただけます。
■リニューアル内容
・横幅4.9m → 6.7m
・奥行2.0m → 4.5m
・ボールの深さ10cm → 25cm
・ボールの数2万個 → 6万個
・ミニジップライン ※体重制限50kg(2025年11月設置)
・バスケットゴール(4台)(2025年12月設置)
※お願い※
・ボールの深さは約25cmございます。
足元が不安定ですので歩けないお子様は大人の方も転ぶ可能性があります。
・未就学のお子様は保護者の方とご一緒に行動してください。
・ご貴重品を落とされますと探すのは大変困難です。
スマートフォン等はストラップ付やバックなどをお持ちいただくと便利です。
・飲食はご遠慮ください。
・ボールの中に他のお客様が潜っている可能性がございます。
飛び込みはご遠慮ください。
今回のリニューアルの最大の目玉は、なんといってもボールの大増量です。
これまでの2万個から、一気に3倍の「6万個」へと大増量いたしました。
全身すっぽり埋もれたり、泳ぐように遊んだりと、これまで以上の没入感とワクワク感で、お子様のテンションも最高潮に！
【赤ちゃん専用エリア】
・2026年2月に赤ちゃん専用の遊び場を新設・改良しました。
赤ちゃんコーナー
動き回る年長のお子様とスペースを完全に分けて、ハイハイやよちよち歩きの赤ちゃんも、周囲を気にせずゆったりと余裕の空間をつくりました。
また、赤ちゃん貸出グッズもより一層、充実しました。
【客室ジップライン】
・FAMILYプレミアム和室(4部屋)に設置 体重制限30kg
FAMILYプレミアム和室
日本初級！？客室にジップラインが登場。お部屋の中がすでに遊園地。
テーマは「一歩も外に出なくていい、究極の家族旅行」です。
・別棟一棟貸切みなみテラスKaZeDoG&CaT 体重制限30kg
みなみテラスKaZeDoG&CaT
体重制限なし・頭数制限なし・一棟貸切の「みなみテラスカゼドッグ＆キャット」は1日1組限定。
ワンちゃんもお子様も、順番待ち！屋内だから、天気を気にすることなく、楽しめる。
■日帰り利用
【館内・中庭遊べるチケット】
・日帰り利用料金 ： 2,000円(税込)/1人※3才以上は一律料金です。
・利用時間 ： (1)11：00～15：00まで (2)18：00～21：00まで
・利用可能なサービス： キッズコーナー、ロビー・カフェコーナー、
庭園アクティビティ
※プール・旅カフェコーナーのお菓子・アイスはご利用いただけません。
■ホテル南風楼 施設概要(2026年2月現在)
所在地 ： 〒855-0802 長崎県島原市弁天町2-7331-1
アクセス： https://www.nampuro.com/access/
収容人員： 430人
客室数 ： 96室(和室22／洋室27／和洋室34／半露付TW3／半露付和洋室2／新館露付8)
風呂 ： 大浴場・露天風呂・サウナ・家族風呂・スチームサウナ
施設 ： 大広間・会議室・大小宴会場・コンベンションルーム(着席350名)
その他 ： 庭園貸切風呂・子供プール(深さ50cm)・
インフィニティオーシャンプール(縦5.5m×横2m×深さ50cm)
ガーデンテラスプール(縦3m×横9m×深さ1m)・庭園足湯・
インフィニティプール(縦11m×横3m×深さ50cm)・
レストラン・和食処・エステサロン・ほんだなカフェ
紅葉庭園・フィットネスジム・コインランドリー・駐車場
＜会社概要＞
名称 ： 株式会社ホテル南風楼
所在地： 〒855-0802 長崎県島原市弁天町2-7331-1
代表者： 田浦 裕一朗
URL ： https://www.nampuro.com/