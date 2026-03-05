ウォーターズ、MaxPeak Premier テクノロジー搭載の次世代マイクロフロー LC カラムを発表 ― サンプル・溶媒使用量を抑えつつ高感度を実現





・従来のステンレス製マイクロフローカラムと比較し最大 2 倍の感度を実現 ― ハイスループットでの生体高分子分離、DMPK、「オミクス」分野における検出・定量下限を低減（1）

・内径 2.1 mmカラムと比較しサンプル使用量を最大 75% 削減 ― 細胞・遺伝子治療やテーラーメイド医療の候補物質など貴重な試料を節約しつつ、より深い知見を取得（2）

・内径 2.1 mm カラムと比較して溶媒消費量を最大 4 分の 1 に削減 ― 持続可能性目標の達成、運用コスト削減、性能を損なうことなく迅速な結果取得を支援（2）

マサチューセッツ州ミルフォード、2026 年 2 月 17 日 /PRNewswire/ -- ウォーターズコーポレーション (NYSE: WAT) は本日、同社の MaxPeak™ Premier テクノロジーを採用した内径 1 mm の液体クロマトグラフィー (LC) カラムを、ACQUITY™、BioResolve™、GTxResolve™ の各ブランドより発売したと発表しました。本マイクロフローカラムは、溶媒およびサンプルの使用量を最小限に抑えつつ感度を大幅に向上させ、バイオアナリシス、医薬品の創薬・開発、ならびにメタボロミクス、プロテオミクス、リピドミクスといった、サンプル量や分析時間に制約のある分野において高品質な分析結果を提供します。

本発表は、同社が継続的に推進してきた高付加価値のケミストリーイノベーションの流れをさらに加速させるものであり、既存技術の限界を超えることで、より大きく複雑な分子の分離における可能性を刷新するものです。

ウォーターズコーポレーションのウォーターズ・アナリティカル・サイエンス (Waters Analytical Sciences) 担当シニアバイスプレジデントである Rob Carpio は次のように述べています。「ウォーターズは、ハイスループット環境の製薬・バイオ医薬品ラボにおけるお客様の課題を解決するため、画期的な技術革新への投資を継続しています。これにより、人生を変える治療法の開発を加速し、効率化しています。特に細胞・遺伝子治療や個別化がん医療といった分野では、サンプル量が限られており、分析対象物の回収率が極めて重要です。本日発表した MaxPeak Premier テクノロジー搭載の新しいマイクロフロー LC カラムは、これらの貴重なサンプルを保護するとともに、感度、データ品質、再現性の新たな基準を打ち立てるものです。」

新しいマイクロフロー LC カラムは、ウォーターズの MaxPeak High Performance Surface (HPS) テクノロジーを内径 1 mm のカラム管に採用しています。この技術革新により、非特異的吸着 (NSA) を最小限に抑制し、低分子、ペプチド、オリゴヌクレオチドの回収率を向上させます。MaxPeak HPS テクノロジーは、分析のばらつきを低減することでワークフローを加速し、特にリン酸化ペプチドなど、回収が困難な分析対象分子の解析において大きな効果を発揮します。

「内径 2.1 mm のステンレススチール製カラムから Waters MaxPeak Premier Technology カラムへ切り替えたところ、当研究室の分析感度要件に匹敵、あるいはそれを上回る顕著な効果が確認されました。MaxPeak テクノロジーが内径 1 mm のマイクロフロー LC カラムでも利用可能になったことは大変意義深いことです。これにより、当校のメタボロミクスチームは溶媒使用量を削減しながら、ハイスループット環境下でも再現性が高く、迅速かつ高精度な結果を得ることが可能になります」と、カリフォルニア大学デイビス校の Oliver Fiehn 博士（教授）は述べています。

本カラムを使用することで、初回注入時から高い再現性を備えた性能を発揮し、よりシャープなピーク、向上したピークキャパシティ、低流量条件下でも抑制されたピークテーリングを安定して得ることができます。これらのメリットにより、従来のステンレススチール製カラム設計に伴うカラムの不動態化に要する時間やそのばらつきを大幅に低減します。内径 2.1 mm の分析スケール LC カラムからマイクロフロー形式へ移行するお客様にとって、新しい内径 1 mm カラムは、分析フローに必要な溶媒およびサンプル量を 4 分の 1 に削減しながら、同等またはそれ以上の感度を実現します。これにより、ラボは環境目標の達成を支援しつつ、分析性能の向上を図ることができます。

ウォーターズの MaxPeak Premier テクノロジー搭載の新しい内径 1 mm のカラムは、2026 年 2 月 17 日より全世界で発売され、即日出荷が可能です。

補足資料：MaxPeak Premier テクノロジー搭載のマイクロフローカラム

Waters、MaxPeak、ACQUITY、BioResolve および GTxResolve は、Waters Corporation またはその関連会社の商標です。

企業情報：ウォーターズコーポレーション (NYSE: WAT) は、ライフサイエンスおよび診断分野におけるグローバルリーダーとして、分析技術、インフォマティクス、サービスを通じ、先駆的な科学の価値を迅速に社会へ届けることに取り組んでいます。当社の革新的なポートフォリオは、規制下の大量試験環境に重点を置き、化学・物理学・生物学にわたる深い科学的専門知識を結集しています。当社は世界中のお客様と連携し、有効かつ高品質な医薬品の迅速な市場投入を支援するとともに、食品および水の安全性を確保し、さらに疾患の早期発見、日常的な感染症管理、抗生物質耐性への対応を通じて、患者転帰の改善に貢献しています。情熱あふれる当社 1万 6,000 名の社員は、絶え間ないイノベーションを共有する企業文化のもと、科学的課題を世界中の人々の暮らしを向上させるブレークスルーへと転換しています。詳細については、www.waters.com/about をご覧ください。

参考文献：

1.アプリケーションノート：「MaxPeak™ Premier テクノロジー搭載の BioResolve™ 1 mm I.D. カラムによる酸性ペプチドの回収率およびピーク形状の向上」

2.アプリケーションノート：「MaxPeak™ Premier 1.0 mm I.D. カラムを用いた感度および分析法のグリーン性の向上」

お問い合わせ先：

Molly Gluck

社外コミュニケーション責任者

ウォーターズコーポレーション

508.498.9732

molly_gluck@waters.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2904894/MaxPeak_Premier_Columns_logo.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2071755/Waters_Corporation_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

