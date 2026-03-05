株式会社アイセイ薬局は、プライベートブランド「KuSu（クス）」より、ブランド初となるスキンケアシリーズを、2026年3月5日（木）に発売いたします。





本シリーズは、肌に透明感※2とハリを与えることをメインに、30代後半から40代の肌悩みに向き合い、「導く・守る・整える」という3つの視点で、無理なく続けられるベーシックケアを提案します。医薬部外品の化粧水による美白※1ケアを土台※3に、自然の力とサイエンスを融合した美容液・クリームを組み合わせ、薬局発ブランドとして培ってきた知見を活かしたエイジングケア※4設計を実現しました。

透明感※2とハリを、無理なく毎日のケアで

30代後半から40代は、「透明感※2の低下」「ハリ不足」「肌のゆらぎ」が気になり始める時期。この年代の肌に大切なのは “攻めるケア”ではなく、肌の状態に寄り添いながら段階的にケアを重ねることだと、KuSuは考えました。まずは肌コンディションをすこやかに整え、安定した土台※3をつくること。そのうえで、“守る→整える”へとつなぐアプローチによって、ハリのある、引き締まった印象の肌へ導くサポートができるよう、成分を厳選して組み合わせています。

医薬部外品の化粧水で、透明感※2の土台※3を整える

シリーズのファーストステップとなる化粧水には、医薬部外品を採用しました。

透明感※2を損なう原因となる乾燥や肌荒れに着目。美白※1・肌荒れ防止・保湿の3つの有効成分をバランスよく組み合わせています。

・トラネキサム酸（美白※1）

・グリチルリチン酸ジカリウム（肌荒れ防止）

・ヘパリン類似物質（保湿）

とろみのある濃厚なテクスチャーで角質層までうるおいを届け、次に使う美容液・クリームのなじみを高める、すこやかな肌の土台※3を整えます。

美容液・クリームで、ハリ印象にアプローチ

美容液とクリームは、年齢とともに変化するハリ感や肌印象に着目。自然の力とサイエンスの知見を融合させた処方設計としました。キー成分には、エーデルワイス幹細胞エキスを採用しています。

◆自然×サイエンスによるエイジングケア※4設計





過酷な環境を生き抜く植物の生命力に着目。エーデルワイス幹細胞エキスを、年齢や環境変化で乱れがちな肌コンディションをすこやかに整え、ハリのある、引き締まった印象の肌へ導くサポート成分として位置づけました。さらに、研究が進むヒト由来幹細胞エキスを組み合わせ、30代後半からの肌が求めるハリ・うるおい・安定感に、サイエンスの力で応えるエイジングケア※4設計を実現しています。

◆調剤薬局発ブランドとして、信頼して使い続けられることを前提に

KuSuのスキンケアシリーズは、信頼して毎日使い続けられることを何よりも大切に、調剤薬局として 培ってきた知見と責任を、すべての商品づくりに反映しています。

■商品ラインアップ

◇美白※1・肌荒れ防止で、透明感※2の土台※3を整える薬用化粧水





商品名：KuSu ホワイトニングモイストローション［医薬部外品］

容量：120mL／価格：4,620円（税込）

特長：有効成分3種配合。とろみのある濃厚なテクスチャーで、うるおいと透明感※2を与えます

◇エーデルワイス幹細胞エキスとビタミンC誘導体を配合し、ハリと透明感※2に多角的にアプローチする集中美容液





商品名：KuSu クリアモイストセラム

容量：30mL／価格：5,830円（税込）

特長：自然×サイエンスの融合で、ハリ感と肌印象にアプローチします

◇ナイアシンアミド配合で、うるおいを閉じ込めながらハリ印象を守る仕上げのクリーム





商品名：KuSu クリアモイストクリーム

容量：30g／価格：5,280円（税込）

特長：肌を引き締めながらうるおいを閉じ込め、すこやかな肌状態を保ちます

※1 メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

※2 うるおいによる肌印象

※3 角質層のこと

※4 年齢に応じたお手入れのこと

■販売概要

発売日：2026年3月5日（木）

販売元：株式会社アイセイ薬局

取り扱い：KuSu公式オンラインストア、アイセイ薬局楽天市場店、Amazon店

※一部取り扱い開始が変更になる場合がございます

■ブランド紹介

【スキンケアブランドKuSu】









忙しいときでも、ちょっと疲れたときでも、思わず「くすっ」と笑みがこぼれる、ささやかで大切な幸せをお届けしたい。

「KuSu」は「くらし、すこやか」というコンセプトのもとに生まれた、スキンケアブランドです。

KuSu公式オンラインストア：https://kusu.aisei.co.jp/

■株式会社アイセイ薬局について

「誰もがすこやかに、笑顔でいられる毎日」を目指し、地域医療に貢献するための取り組みを続けています。「地域のかかりつけ」として、薬による治療のサポートに加え、予防や未病の段階からの健康支援、健康相談や地域活動を推進。地域医療の拠点となる「医療モール」の開発を手掛けるとともに、健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」、スキンケアブランド「KuSu（クス）」などを展開し、多角的に皆さまの健康づくりをサポートしています。

https://www.aisei.co.jp/

◆薬局店舗数：407店舗（2026年3月1日現在）

【商品およびKuSuオンラインストアへのお客さまお問い合わせ先】

ＴＥＬ：0120-542-747（土日・祝日、夏季休業、年末年始を除く10：00～17：00）

お問い合わせフォーム：https://kusu.aisei.co.jp/contacts/new

【参考情報（Appendix）】

■エーデルワイス幹細胞エキスとは

強い紫外線や寒暖差、乾燥といった非常に過酷な高山環境で生育するエーデルワイスは、古くから「守る力」「耐える力」を象徴する植物として知られてきました。KuSuでは、エーデルワイスが持つ生命力に着目し、その特徴を活かしたエーデルワイス幹細胞エキスを、美容液・クリームのキー成分として配合しています。



■共通処方の特長

・マイコスポリン様アミノ酸配合：美容液・クリームに共通して、自然環境を生き抜くために植物が生み出すマイコスポリン様アミノ酸を配合。紫外線による乾燥など外的環境による影響を受けやすい大人の肌を、すこやかな状態に保つ発想を処方設計に取り入れています。

・和漢＋ハーブ8種配合：植物の知恵に着目。自然由来成分によるアプローチで、乾燥などにより乱れがちな肌コンディションをやさしく整えます。

・セラミド配合：整えた肌のうるおいを保ちやすくする設計。肌をすこやかな状態に保つため、基礎となる水分保持にも配慮しています。

さらに、肌への使い心地・やさしさを考慮し、以下を共通仕様としています。

・フリー処方（パラベン／鉱物油／エタノール／着色料／香料）

・外部機関による肌試験実施

・国内工場での製造・品質管理