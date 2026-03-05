県内初！「昭和の町だがしの日～駄菓子と笑顔の交換～」開催（大分県豊後高田市）

だがしの日イベント

昭和ロマン蔵と豊後高田昭和の町商店街（4商店街）に昭和の遊びスポットが登場！

各スポット（全9カ所）での遊びを見事攻略した方に駄菓子をプレゼント。さらに、すべての遊びを体験すれば、豪華賞品があたるガラポンにもチャレンジできます。

※今回、「DAGASHIで世界を笑顔にする会」から駄菓子を提供いただいたイベントを大分県内で初めて開催します。また、「DAGASHIで世界を笑顔にする会」は全国の駄菓子メーカーなどで結成され、同会は3月12日を「だがしの日」として提唱し、2015年に日本記念日協会に認定されました。

開催概要

■日時

令和8年3月21日（土）10時～15時

※上記時間内は商店街が歩行者天国になります。（少雨決行）

■場所

・昭和ロマン蔵

・豊後高田昭和の町商店街（新町1丁目・2丁目、中央通り、駅通り）

■主催

昭和の町だがしの日実行委員会

【後援】豊後高田市商店街連合会、豊後高田市観光協会、豊後高田市観光まちづくり株式会社

■内容

商店街にある全9か所の遊び（輪投げ・けん玉・ぬり絵・コマ回しなど）をすべて体験すると、ガラポンに挑戦できます。※大人も参加可能

【参加方法】

①各スポットで配布されるチラシを持って商店街を散策

③各スポットで遊びを体験してスタンプ＆駄菓子をゲット

②チラシの裏面に９か所すべてのスタンプを集めたら抽選会場でガラポンに挑戦

【抽選会場】

昭和ロマン蔵広場（ミゼット前）

↓だがしの日イベントについて詳しくはこちら

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/40388.html

豊後高田昭和の町について

豊後高田昭和の町は、「犬と猫しか歩かない」と言われるほど衰退してしまった商店街に、かつての賑わいを取り戻そうと、商業者、商工会議所、行政が議論を重ね、構想から9年もの歳月を費やし、平成13年9月に誕生しました。

当初７店舗からスタートした昭和の町認定店は56店舗に増え、コロナ禍前には年間約40万人の来訪者を迎える場所に。

豊後高田昭和の町には、明治から昭和にかけて大分県きっての豪商・野村家の倉庫を改造した「昭和ロマン蔵」があり、約6万点の昭和のおもちゃを展示している「駄菓子屋の夢博物館」や昭和30年代の学校教室、昭和の遊びや民家を再現した「昭和の夢町三丁目館」など、大人から子どもまで楽しめる施設が揃っています。

昭和レトロファッションのレンタルもあります

豊後高田昭和の町では、昭和を体感できる「レトロファッション体験」が楽しめます。レトロな洋服を着て商店街を散策するのもおすすめです。

料金：1着1,000円

場所：昭和ロマン蔵

時間：貸出から閉館30分前まで（平日：10時～16時）（土日祝日：9時～17時）

URL：https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/1454.html

↓豊後高田昭和の町について詳しくはこちら

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/20285.html