通信事業者を超えて：エージェント時代にビジネスを成功に導くための決定論的な道筋を探る

バルセロナ（スペイン）、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- Huaweiのキャリア・ビジネス担当プレジデントのEric Yangは、MWC Barcelona 2026で基調講演を行いました。Yangは次のように指摘しています。「エージェント時代は通信業界にかつてないチャンスをもたらしており、通信事業者はこうしたチャンスをつかむうえで独自の立場を築いています。インテリジェントな機能をコアビジネス、消費者向けサービスとホームサービスの融合シナリオ、社内業務に深く統合することが可能となります。これにより、彼らは決定論的な道筋を探求し、価値の飛躍を実現することができるのです。」



Eric Yang, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech



ホームサービスと消費者向けサービスを再構築し、AIの新たな可能性を引き出す

ホームサービスは、キャリアが伝統的に得意としてきた中核的なビジネスシナリオです。ホームネットワーク管理、決定論的体験の保証、インテリジェントビデオの視聴などのサービスにAIを統合し、高品質ネットワークとWi-Fi 7デバイスの相乗効果を生み出すことで、 キャリアはホームサービスのパラダイムシフトを、受動的利用（ユーザーがネットワークに適応）からプロアクティブなサービス（ネットワークがユーザーの要求に適応）へと推進することができます。ユーザーは音声コマンド1つで、ネットワーク障害の自動検出とトラブルシューティングを実現し、インターネットアクセス時間を制御し、ゲームやビデオなどの主要サービスで保証された体験を楽しむことができます。こうしたサービスのイノベーションと帯域幅のアップグレードやホームネットワーキングサービスを組み合わせることで、通信事業者はサービスの質を向上させ、売上を増やすことができます。

音声サービスは従来、通信事業者が提供する主要な消費者向けサービスのひとつでした。AIを活用したコールエージェントは、さまざまな場面でサービス体験を向上させることができます。バックグラウンドノイズを除去し、騒がしい環境下でも高品質な通話を可能にします。さらに、これらのエージェントは、AIを活用した同時通訳、速記、健康支援などを、すべて通話を通じて提供することができます。コールエージェントは、通信事業者が音声サービスからの売上高を増やす新しい方法を模索する手助けをします。モバイルインターネットアクセスシナリオにおいて、AIエージェントはインテリジェントなネットワークQoE劣化モニタリングやリアルタイム体験の保証のようなサービスを提供することができます。また、個人的な旅行の予約、旅行計画、リアルタイムの翻訳など、さまざまな目的のためのインテリジェント・アシスタントを可能にするために、アプリを横断したスケジューリングと実行を実現することもできます。

デバイスやシナリオを問わず一貫した体験を提供し、ユーザーの定着性を高めます。

AIエージェントは、自宅、オフィス、旅行先など、ユーザーがどこにいても、あらゆるサイズのスクリーンを使って、一貫した個人の好みに合わせたAIサービスを提供することができます。例えば、自宅のユーザーはキャリアのクラウドドライブに高速でアクセスでき、音声対話やインテリジェント検索にエージェントを利用することができます。移動中のユーザーも、キャリアの専用ネットワーク・チャネルを通じて、自宅のストレージに高速でアクセス可能です。さらに、マルチモーダルな意図の理解、長期・短期記憶、マルチタスクの同時スケジューリングが可能なエージェント・サービス・プラットフォームを使用することで、通信事業者は、シナリオやデバイス間の境界を取り払い、シナリオやデバイスを超えて一貫したインテリジェントなサービス体験をユーザーに提供することができます。

AIを活用して、まずは社内の業務品質と効率を向上させ、その後、業界全体に拡大する

B2Bインテリジェント・トランスフォーメーションにおける新たな機会を模索する通信事業者にとって、サービス シナリオは収益化の鍵であり、こうした機能はサービス提供の基盤となります。 マーケティングと販売、顧客サービス、オフィス、そしてO&Mは、バリューストリームにおける中核的なシナリオです。通信事業者はまず、こうしたシナリオに焦点を当て、AIを活用して業務効率を改善し、ユーザー体験を最適化し、サービス能力を成長させることができます。これらの機能は、通信事業者がAI時代に成功するためのより有利な立場を構築するための基盤となります。

通信事業者は、これらのAI機能を各業界の顧客のビジネスや業務に組み込むことができます。政府サービスや製造業など、高い セキュリティと信頼性が要求される中核産業のシナリオでは、キャリアはクラウドとネットワークにおけるシステム的優位性をフルに活用し、パートナーと協力してエンド・ツー・エンドのソリューションを実装することができます。このような行動を通じて、通信事業者は各業界の顧客がデジタルでインテリジェントな変革を実現できるよう支援することができます。

Eric Yangは次のように述べ、スピーチを締めくくっています。「未来は単に私たちが向かう先ではなく、私たちが創造するものなのです。」Huaweiは、インテリジェントなサービス、ネットワーク、ネットワークエレメント（NE）を実現するAI-Centric Networkソリューションを構築しており、通信事業者がネットワークの強みを発揮し、差別化された体験とインテリジェントなサービスを提供できるよう支援しています。Huaweiは、通信事業者や業界のパートナーと協力し、共にイノベーションを起こし、共にエコシステムを構築し、共同で新しいインテリジェントな世界へと向かうことで、新たな価値の飛躍を実現していきます。

MWC Barcelona 2026は3月2日から3月5日までスペインのバルセロナで開催されます。 イベント期間中、Huaweiはフィラ・グラン・ビアのホール1のスタンド1H50で最新の製品とソリューションを展示しています。エージェント・ネットワークの時代が急速に近づいており、5G-Aの大規模な商業的導入が加速しています。Huaweiは、5G-Aの可能性を最大限に引き出し、6Gへの進化の道を開くために、世界中の通信事業者やパートナーと積極的に協働しています。また、インテリジェントなサービス、ネットワーク、ネットワークエレメント（NE）を実現するAI-Centric Networkソリューションを構築し、レベル4自律型ネットワーク（AN L4）の大規模なデプロイメントを加速させ、AIを活用して中核事業のアップグレードを図っています。私たちは、他の業界プレーヤーとともに、完全にインテリジェントな未来のために、価値主導型のネットワークとAIコンピューティング・バックボーンを創造していきます。詳細については、以下をご覧ください。

https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

