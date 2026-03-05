データダイオード市場：一方向データ保護による重要インフラの安全確保
高度に機密性の高いネットワーク間で制御された一方向データ通信を可能にすることで、サイバーセキュリティ構造を強化
重要インフラにおいて安全なデータ通信が不可欠に
産業ネットワーク、防衛システム、デジタルインフラの接続性が高まるにつれて、不正アクセスを物理的に遮断できるサイバーセキュリティソリューションの必要性が一段と高まっています。データダイオード技術は、ネットワーク間で一方向のデータ転送を強制するよう設計されており、運用システムが外部とデータを共有できる一方で、外部からのサイバー攻撃の侵入を防ぐことができます。
より広い技術分野の中で、データダイオード市場は規模としては小さいものの戦略的に重要な分野です。親市場とされる無線インフラ市場は2029年までに約3,400億ドルに達すると予測されており、そのうちデータダイオード技術は約0.6%を占める見込みです。一方、より広範な情報技術産業は2029年までに1兆2,7110億ドルに達すると予測されており、データダイオード市場はその約0.02%を占めると見込まれています。
北米が地域市場の成長を主導
北米は2029年までにデータダイオードソリューションの最大地域市場であり続けると予測されています。市場規模は2024年の3億9,300万ドルから年平均成長率10%で拡大し、2029年には約6億3,600万ドルに達すると見込まれています。
この地域の成長は主に、モノのインターネット機器や接続型インフラの急速な拡大によって支えられています。これによりサイバー脅威への露出が増加し、ハードウェアベースのセキュリティ対策への需要が強まっています。
米国が国別市場の需要を牽引
米国は2029年までにデータダイオード技術の最大の国別市場になると予測されており、市場規模は約5億5,000万ドルに達すると見込まれています。市場は2024年の3億4,900万ドルから年平均成長率10%で拡大すると予測されています。
この成長は、サプライチェーンを標的としたサイバー攻撃の増加、重要インフラ保護への投資拡大、そしてサイバーセキュリティ分野における継続的な製品革新によって支えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343285/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343285/images/bodyimage2】
耐環境型ソリューションが製品導入を主導
種類別では、耐環境型システムが2029年のデータダイオード市場で最大の分野となり、市場全体の55%、約10億9,900万ドルを占めると予測されています。
これらのシステムは、防衛施設、産業設備、エネルギーインフラなどの過酷な環境で広く利用されています。極端な環境条件下でも安定して動作し、高性能なデータ通信を維持できることが評価されています。
ハードウェア構成要素が市場シェアの中心
構成要素別では、ハードウェアが2029年に最大の分野となり、市場の48%、約9億6,100万ドルを占めると見込まれています。
高い物理的セキュリティ構造、大容量データ処理能力、長い運用寿命といった特性により、ハードウェア型ソリューションは重要インフラ環境に特に適しています。
高セキュリティネットワークでは自社設置型導入が主流
導入形態では、自社設置型システムが強い需要を示しており、2029年にはデータダイオード市場の70%を占め、約14億700万ドルに達すると予測されています。
